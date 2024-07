Argentina conmemora el 30 aniversario del atentado a la AMIA, el Presidente Milei promete justicia

La comunidad judía de Argentina tiene previsto conmemorar el jueves el 30 aniversario de un atentado dirigido que mató a 85 personas, con el Presidente Javier Milei prometiendo corregir décadas de inacción e inconsistencias en las investigaciones sobre el ataque.

En 1994, una camioneta llena de bombas impactó contra el centro comunitario judío de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, convirtiéndose en el incidente más mortífero en la historia de la nación.

30 years ago today, a terrorist attack struck the AMIA Jewish community center in Buenos Aires, Argentina.85 people were killed and hundreds were wounded.We mourn with the families of the victims and join them in their mission to seek justice. pic.twitter.com/fm5aMIZbDw