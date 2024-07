Bandera israelí salpicada de pintura roja en Filadelfia

Una bandera de Israel adyacente a la Plaza conmemorativa del Holocausto Horwitz-Wasserman fue rociada de pintura roja el viernes por la mañana, dijeron organizaciones judías locales.

El Memorial Horwitz-Wasserman compartió un video y fotografías del presunto perpetrador rociando la bandera temprano en la mañana en Benjamin Franklin Parkway. El memorial instó a aquellos con información a contactar al Departamento de Policía de Filadelfia.

At 5:35 this morning, a masked individual vandalized the Israeli flag adjacent to the Horwitz-Wasserman Holocaust Memorial Plaza on the Benjamin Franklin Parkway. The perpetrator, who defaced the flag with red paint, appears to be a young, white male. (1/x) pic.twitter.com/gxrKImm4zT