Rechazo global a la condena de Gershkovich: Grupos judíos y líderes condenan el fallo ruso

Grupos judíos y líderes internacionales condenaron la sentencia dictada el viernes contra el periodista judío-estadounidense de 32 años del Wall Street Journal Evan Gershkovich.

Gershkovich fue condenado a 16 años de prisión por presunto delito de espionaje.

El juez Andrei Mineyev declaró que el tiempo que Gershkovich ya había cumplido desde su detención hace casi 16 meses contaría para la condena de 16 años. Mineyev ordenó la destrucción del teléfono móvil y el cuaderno de papel del periodista. A la defensa se le concedieron 15 días para apelar.

"Esta vergonzosa condena llega después de que Evan haya pasado 478 días en prisión, detenido injustamente, alejado de su familia y amigos, e impedido de informar, todo por hacer su trabajo como periodista", declaró el WSJ en un comunicado."Seguiremos haciendo todo lo posible para presionar por la liberación de Evan y apoyar a su familia. El periodismo no es un delito y no descansaremos hasta que lo pongan en libertad. Esto debe acabar ya", subrayaba. Compañeros redactores del WSJ han empezado a raparse la cabeza en solidaridad con Gershkovich, como han compartido algunos de sus colegas en X.

Hoy, el director general de Dow Jones y editor del Wall Street Journal, Almar Latour, y la redactora jefe del Wall Street Journal, Emma Tucker, han hecho pública la siguiente declaración sobre el reportero del @WSJ Evan Gershkovich. Declaración aquí: https://t.co/RNR1yj4TZO#IStandWithEvan pic.twitter.com/69aDXhwOxb - WSJ Communications (@WSJPR) July 19, 2024

Mi colega Evan Gershkovich ha vuelto hoy a los tribunales para su falso juicio por espionaje. Le han afeitado la cabeza en cumplimiento de las normas penitenciarias rusas. Con un número creciente de mis colegas del WSJ, me he afeitado la cabeza en solidaridad. #IStandWithEvan pic.twitter.com/lu4TiFwikK - Alexander Osipovich (@aosipovich) 18 de julio de 2024

Estados Unidos está presionando para que sea liberado, dijo el viernes el presidente Joe Biden. "No hay duda de que Rusia está deteniendo injustamente a Evan. El periodismo no es un delito", declaró el Presidente en un comunicado. Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, who stands trial on spying charges, is seen inside an enclosure for defendants before a court hearing in Yekaterinburg, Russia June 26, 2024. (credit: REUTERS/EVGENIA NOVOZHENINA)

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, también condenó la sentencia, declarando en X: "La condena del periodista del WSJ Evan Gershkovich es despreciable y sólo sirve para subrayar el absoluto desprecio de Rusia por la libertad de los medios de comunicación. El periodismo no debería ser un delito. Gershkovich debe ser puesto en libertad inmediatamente".

Grupos judíos responden a la sentencia

Las Federaciones Judías de Norteamérica emitieron también un comunicado condenando la sentencia de Gershkovich. Estamos "consternados, pero no sorprendidos, por el ridículo veredicto de hoy contra Evan Gershkovich tras un falso juicio secreto celebrado a puerta cerrada en Rusia. Evan ha estado detenido injustamente durante más de un año, y nos indigna que Rusia continúe su encarcelamiento bajo falsos pretextos de espionaje. "Agradecemos a la administración que haya trabajado en este caso y seguimos instando al Secretario de Estado Antony Blinken a que haga todo lo que esté en su mano para que este joven inocente regrese sano y salvo a suelo estadounidense y a casa con su familia y su comunidad". "Las federaciones judías instan a todos los ciudadanos a que pidan a sus respectivos miembros del Congreso que presionen a la administración de la Casa Blanca para que actúe con rapidez y traiga a Evan a casa, donde pertenece", se afirma en el comunicado.