Nuevo video del intento de asesinato a Trump plantea interrogantes y genera controversias

Poco después del intento de asesinato de Donald Trump, agentes de las fuerzas del orden locales y un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos comentaron cómo un francotirador que lo perdió de vista antes de abrir fuego compartió imágenes del tirador entre los agentes, según muestra un vídeo recién publicado.

El vídeo, de tres minutos de duración, fue grabado con la cámara corporal de un agente de la Unidad de Servicios de Emergencia del condado de Beaver que se encontraba en el mitin de campaña de Trump el 13 de julio en la localidad rural de Butler, al oeste de Pensilvania, y publicado el martes por el senador estadounidense Chuck Grassley.

El vídeo muestra a agentes de la ley locales y al agente del Servicio Secreto en un tejado cerca del cuerpo del tirador, aproximadamente una hora después del ataque, discutiendo cómo las fotos del pistolero, Thomas Crooks, de 20 años y auxiliar de una residencia de ancianos, fueron compartidas entre los agentes de la ley por un francotirador que perdió de vista a Crooks antes del tiroteo.

En el vídeo no queda claro cuánto tiempo antes del tiroteo circularon las fotos de Crooks. A man holds a sign with a picture of Thomas Crooks, following a shooting during a rally in which Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump was injured, outside the Republican National Convention (RNC), in Milwaukee, Wisconsin, US, July 17, 2024. (credit: REUTERS/SHANNON STAPLETON)

El cuerpo sangrante de Crooks puede verse a pocos pasos de los agentes en el tejado. Uno de los agentes señala un rifle semiautomático cerca del cuerpo.

Crooks pudo arrastrarse por el tejado que dominaba el mitin de Trump y disparar ocho balas con un rifle semiautomático antes de ser abatido mortalmente por un francotirador del Servicio Secreto en lo alto de otro edificio, según las versiones de las fuerzas del orden. Crooks mató a un hombre entre la multitud e hirió de gravedad a otros dos. Trump resultó herido en la oreja derecha.

Motivos poco claros

Los motivos de Crooks siguen sin estar claros. Se registró como republicano poco después de cumplir 18 años. Antes del atentado, su historial de búsquedas en Internet le muestra investigando cómo Lee Harvey Oswald mató al presidente John F. Kennedy en 1963, según declaró el miércoles el director del FBI, Christopher Wray, en una comparecencia ante el Congreso.

La directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, cuya agencia es responsable de la seguridad de los presidentes estadounidenses y otros altos cargos, dimitió el martes tras su propia comparecencia ante el Congreso. Trump, que fue presidente entre 2016 y 2020, busca volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.