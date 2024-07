El FSB de Rusia frustra ataques terroristas en el sur de Rusia, informa RIA

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) dijo el sábado que había frustrado una serie de ataques terroristas planeados en la región sur de Dagestán, informó la agencia de noticias estatal RIA.

Se alega que los ataques planeados iban dirigidos a las fuerzas de policía y a una iglesia ortodoxa cristiana.

El FSB dijo que había arrestado a tres ciudadanos rusos en la ciudad de Kaspiysk y los identificó como miembros de una organización terrorista internacional, pero no la nombró.

Dijo que los investigadores habían incautado dispositivos explosivos caseros y otras armas.

El terrorismo resurge en el Cáucaso Norte

La violencia islamista ha vuelto a aumentar en los últimos meses en el Cáucaso Norte, que en las décadas de 1990 y 2000 fue sacudido por guerras e insurgencias provenientes de Chechenia. El mes pasado, 22 personas murieron en ataques simultáneos a iglesias, sinagogas y puestos de control policial en dos ciudades. Sergei Melikov, el jefe de la región de Daguestán, visita la sinagoga de Derbent tras un ataque de hombres armados y un incendio, en Derbent en la región de Daguestán, Rusia 24 de junio 2024, en esta imagen fija tomada de vídeo. (credit: HEAD OF THE DAGESTAN REGION SERGEI MELIKOV VIA TELEGRAM/HANDOUT VIA REUTERS)

En marzo, un ataque reivindicado por el Estado Islámico mató a 145 personas en una sala de conciertos en las afueras de Moscú. Rusia ha arrestado a los presuntos pistoleros y a varios presuntos cómplices, en su mayoría ciudadanos de Tayikistán, que actualmente están a la espera de juicio.