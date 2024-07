Los radiodifusores de los Juegos Olímpicos de París difieren en el enfoque de IA

Los Juegos Olímpicos de París serán una vitrina de la IA generativa para los espectadores estadounidenses, pero la audiencia europea no verá un enfoque similar, una diferencia que refleja cómo las empresas de medios globales están deliberando sobre el uso de la tecnología.

NBCUniversal de Comcast está apostando por la IA para su transmisión en Estados Unidos de los Juegos, incluyendo la recreación de la voz de un legendario locutor deportivo, mientras que la división de deportes de Warner Bros. Discovery en Europa dijo que la tecnología aún es demasiado incipiente para roles como la comentarización deportiva.

Warner Bros. Discovery, que transmitirá los Juegos en sus plataformas de transmisión Max y discovery+ en toda Europa, recibió demostraciones de compañías tecnológicas para traducir el habla a otros idiomas, pero las demostraciones han carecido de la emoción que acompaña a los momentos deportivos de alta intensidad, dijo Scott Young, vicepresidente senior de Warner Bros. Discovery Sports Europe.

"En cada parte de sus (demos), se siente como si sí, has traducido las palabras correctamente, pero no has traducido o narrado el sentimiento", dijo.

Por ejemplo, cuando el velocista italiano Marcell Jacobs sorprendió al mundo al ganar el oro en los 100 metros masculinos en Tokio, los comentaristas italianos gritaron sus reacciones, mostrando el momento genuino de "expertos sentados uno al lado del otro, realmente viviendo esa historia", dijo Young. "Es muy difícil generar eso automáticamente".

Audiencias estadounidenses

Mientras tanto, las audiencias estadounidenses experimentarán la IA cuando vean los Juegos en NBC o en el servicio de transmisión Peacock gracias a una nueva asociación entre NBCUniversal, Google y Team USA.

Imágenes de Google Maps mejoradas con IA de los lugares de los Juegos Olímpicos ayudarán a los espectadores a sentirse en París y los presentadores de NBC demostrarán cómo la búsqueda de IA de Google puede responder preguntas sobre las competiciones.

NBCUniversal también utilizará la IA generativa para crear resúmenes diarios personalizados de los eventos olímpicos, que serán narrados por una recreación de IA de la voz del comentarista deportivo Al Michaels.

Casi siete millones de variaciones diferentes de las recapitulaciones diarias podrían ser creadas durante el transcurso de los Juegos Olímpicos de París, según NBCUniversal.

La compañía de medios tiene el mayor acuerdo de derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos en el mundo y pagó 7.65 mil millones de dólares para transmitir los Juegos hasta 2032.

Los Servicios de Radiodifusión Olímpica, que producen cobertura neutral que puede ser utilizada por empresas de medios de todo el mundo, también están adoptando la inteligencia artificial para ayudar a cortar rápidamente grandes cantidades de metraje en breves momentos destacados, aunque anteriormente dijeron a Reuters que seguían siendo cautelosos ante los riesgos de deepfakes y "manipulación de la realidad".

Dado lo rápido que avanzan las capacidades de la inteligencia artificial, puede que no pasé mucho tiempo hasta que los fans europeos del deporte vean más de esta tecnología.

"Probablemente estemos a solo unos Juegos Olímpicos de ver el impacto real para nosotros", dijo Young.

Los próximos Juegos Olímpicos de Verano serán los de Los Ángeles 2028.