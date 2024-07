Gracias al Presidente Joe Biden, fue usted un líder en tiempos de caos - Opinión

Entre el mar de aplausos de la derecha israelí por la retirada del presidente Joe Biden de la carrera presidencial, quiero detenerme un momento y, como mujer de derecha que a menudo ha criticado sus políticas, decir gracias.

Tengo una confesión que nunca antes he compartido. Desde el 7 de octubre hasta el 10 de octubre, mi esposo y yo no dejamos de discutir. Él me presionaba para llevar a los niños y salir del país.

Mientras muchos de nosotros nos quedábamos en casa, asustados, también estábamos asustados e indefensos, sin saber qué traería el mañana. Y luego, en medio de todo el shock y el caos, llegó el discurso del presidente Joe Biden, el momento en que sentimos por primera vez que alguien realmente estaba a nuestro lado.

Cuando Biden habló sobre el ataque horroroso de Hamas a Israel, no solo condenó la acción, sino que también demostró liderazgo y fue el adulto responsable que necesitábamos desesperadamente cuando nuestros líderes estaban completamente en shock. Con palabras simples y claras, le dijo al mundo:

Permítanme decirlo de nuevo, a cualquier país, organización, o persona que esté pensando en aprovechar esta situación, tengo una palabra: No. No. No.

Estas palabras no fueron solo declaraciones, sino que estaban acompañadas por el inmenso poder de portaaviones y una formidable fuerza militar estadounidense que llegó a nuestras costas. Esta declaración fue como un respiro de confort en la tormenta. A través de estas palabras, sentimos por primera vez que alguien estaba a nuestro lado, incluso cuando nuestro liderazgo local parecía estar en completo caos.

La forma en que Biden apoya a Israel

Joe Biden, el último presidente en declararse públicamente sionista, ha estado a nuestro lado durante toda su carrera política. Como senador, votó a favor del apoyo en seguridad y económico para Israel, y como presidente, continuó por este camino. Cuando comenzó el ataque a Israel, Biden no dudó en enviar portaaviones a la región y asegurarse de que la ayuda militar llegara de inmediato.

Aunque no siempre estuve de acuerdo con su forma de apoyar a Israel y sus políticas hacia nosotros, y hubo momentos en los que me opuse vehementemente a él, e incluso si fuera ciudadano estadounidense, no habría votado por él. El Partido Demócrata, con la ala progresista tomando el control, se ha vuelto menos amigable con Israel e incluso más con los judíos.

Pero a pesar de todo, quiero agradecer al Presidente Biden por su apoyo y firme postura a nuestro lado después del 7 de octubre.

Quiero terminar recordándoles las palabras que sembraron esperanza en todos nuestros corazones. En su discurso, Biden citó a Golda Meir de su reunión antes de la Guerra de Yom Kippur cuando él ya era un joven y prominente senador. Recordó sus conmovedoras palabras:

"No tenemos otra tierra".

Gracias, Presidente Biden, por recordarnos a nosotros y a nuestros líderes que no tenemos otra tierra, incluso en momentos en que nuestra tierra está ardiendo.