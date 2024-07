Erdogan amenaza a Israel: "Como entramos en Karabaj y Libia, haremos lo mismo con Israel"

Jerusalén y Ankara intercambiaron fuertes críticas el domingo, con el presidente Tayyip Erdogan pareciendo amenazar con una acción militar contra Israel a medida que las tensiones aumentaban entre el estado judío y el grupo proxy iraní Hezbolá.

Israel, a su vez, advirtió que el destino de Erdogan podría ser similar al del ex presidente iraquí Saddam Hussein, quien fue ejecutado por ahorcamiento.

“Erdogan está siguiendo los pasos de Saddam Hussein al amenazar con atacar a Israel. Debería recordar lo que sucedió allí y cómo terminó”, escribió el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, en una publicación en X, en la que vinculó una fotografía de Erdogan y Hussein.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía comparó el lunes al Primer Ministro Benjamin Netanyahu con el dictador nazi alemán de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, en una publicación en X.

"Tan solo como Hitler genocida terminó, también lo hará Netanyahu genocida", declaraba la publicación.

El presidente turco Tayyip Erdogan se dirige a sus partidarios antes de las elecciones locales en Estambul, Turquía, 29 de marzo de 2024. (credit: REUTERS/UMIT BEKTAS/FILE PHOTO)

"Igual que los Nazis genocidas fueron responsabilizados, aquellos que intentaron destruir a los palestinos también serán responsabilizados", agregó. "La humanidad estará del lado de los palestinos".

El Ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, escribió en X que Erdogan se había "convertido en la voz de la conciencia de la humanidad". "Círculos sionistas internacionales, especialmente Israel, que quieren silenciar esta voz justa están muy alarmados". "La historia acabó de la misma manera para todos los genocidas y sus seguidores", dijo Fidan. Erdogan dijo el domingo anterior que Turquía podría intervenir en Israel, como lo hizo en Libia y Nagorno-Karabaj, pero no especificó el tipo de intervención que estaba sugiriendo.

Erdogan, quien ha sido un crítico feroz de la campaña militar de Israel en Gaza para destruir a Hamas, comenzó a hablar sobre la guerra durante un discurso elogiando la industria de defensa de su país. "Debemos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacer estas cosas ridículas a Palestina. Así como entramos en Karabaj, así como entramos en Libia, podríamos hacer lo mismo con ellos", dijo Erdogan en una reunión de su partido AKP en su ciudad natal de Rize. "No hay razón por la que no podamos hacer esto... Debemos ser fuertes para poder dar estos pasos", agregó Erdogan en el discurso televisado.

Los representantes del AKP no respondieron a las llamadas pidiendo más detalles sobre la declaración de Erdogan. Israel no hizo ningún comentario de inmediato.

El presidente parecía referirse a acciones pasadas de Turquía. En 2020, Turquía envió personal militar a Libia en apoyo al Gobierno de Acuerdo Nacional reconocido por las Naciones Unidas de Libia. El Primer Ministro libio Abdulhamid al-Dbeibah, quien encabeza el Gobierno de Unidad Nacional en Trípoli, cuenta con el respaldo de Turquía. Turquía ha negado cualquier rol directo en las operaciones militares de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, pero dijo el año pasado que estaba utilizando "todos los medios", incluido el entrenamiento militar y la modernización, para apoyar a su aliado cercano.

Turquía responde a la crisis en Medio Oriente

Las amenazas de Erdogan surgen en medio de un dramático recrudecimiento en la guerra transfronteriza de nueve meses entre las FDI y Hezbolá. Un cohete iraní lanzado por Hezbolá cayó en el pueblo druso de Majdal Shams en los Altos del Golán el sábado, matando a 12 niños.

El líder turco habló mientras la comunidad internacional se apresura a evitar una guerra israelí-libanesa más grande o una regional.

Sin embargo, Turquía es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, como tal, es poco probable que pueda intervenir militarmente en el conflicto entre las FDI y Hezbolá.

Las relaciones entre Israel y Turquía, que habían mejorado antes de la guerra en Gaza, se han deteriorado, con Ankara deteniendo todo el comercio con Israel en mayo.

Políticos israelíes atacaron a Erdogan, con el Ministro de Asuntos de la Diáspora y Combate al Antisemitismo, Amichai Chikli, escribiendo en Turquía en X y etiquetando a Erdogan, “Eres un payaso, y el pueblo turco lo sabe y te enviará a casa más rápido de lo que piensas”.

El líder de la oposición, MK Yair Lapid, que es un ex primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, escribió en X que “Erdogan está despotricando nuevamente. Es un peligro para el Medio Oriente."

"El mundo, y especialmente los miembros de la OTAN, deben condenar enérgicamente sus amenazas escandalosas contra Israel y obligarlo a poner fin a su apoyo a Hamas".

“No aceptaremos amenazas de un dictador en potencia”, declaró.