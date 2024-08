EE.UU.: "El acuerdo de rehenes debe cerrarse" en medio de tensiones Netanyahu-Biden

Estados Unidos subrayó la importancia de resolver rápidamente el alto al fuego en Gaza y el trato de rehenes en medio de informes de tensiones entre el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el Presidente de Estados Unidos Joe Biden sobre el tema.

"Hemos sido bastante claros sobre lo urgente que es la situación en Gaza y lo fuertemente que sentimos... que este trato necesita ser concretado", dijo el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jonathan Finer, el domingo.

"El Presidente ha dicho esto públicamente y lo ha transmitido en privado a todas las partes, incluido el Primer Ministro cuando estuvo en Washington hace un par de semanas", dijo Finer a Face the Nation de CBS el domingo.

"Necesitamos traer a los rehenes a casa, necesitamos establecer un alto al fuego que finalmente lleve al fin de la guerra y que nos ayude a evitar la posibilidad de un conflicto regional del cual hemos estado tan preocupados", dijo Finer.

Hizo alusión a los asesinatos gemelos del comandante de Hezbollah Fuad Shukr y el líder de Hamas Ismail Haniyeh la semana pasada. Israel ha asumido la responsabilidad por la muerte de Shukr, pero no por el asesinato de Haniyeh.

ESTUDIANTES CRISTIANOS y familiares de rehenes rezan juntos en el National Mall de Washington. (credit: CADE CHUDY)

"No estuvimos involucrados en ninguna de las diversas actividades militares y otras que tuvieron lugar la semana pasada. No jugamos ningún papel en ellas", declaró.

"Pero vamos a desempeñar un papel en tratar de reducir la escalada de esta situación exactamente de las formas que describí, comenzando con la disuasión y la defensa de Israel en caso de que vuelva a ser atacado", dijo.

Finer subrayó que la forma más rápida de reducir la escalada de la situación era que tanto Israel como Hamas aceptaran la propuesta de marco que Biden presentó en la Casa Blanca el 31 de mayo.

Advirtió que era importante ejecutar el acuerdo antes de que los eventos regionales hicieran mucho más difícil llegar a un acuerdo.

"Parte de la razón por la que creemos que este acuerdo de rehenes necesita hacerse tan rápidamente es que en este contexto, cuando hay tanto sucediendo en la región, y el nivel de riesgo y amenaza es tan alto, siempre hay estos eventos externos que pueden hacer que las negociaciones mismas sean mucho más difíciles", dijo Finer.

"Por eso creemos que las partes necesitan regresar a la mesa e intentar concretar este acuerdo. Mientras tratamos de mantener bajo control la situación en general y evitar que se descontrole", dijo.

Habló justo un día después de que un equipo negociador israelí llegara y se fuera de El Cairo sin resultados tangibles. Egipto y Qatar han sido los principales mediadores para el acuerdo, con la ayuda de Estados Unidos.

Netanyahu ha insistido repetidamente en que no se ha desviado del marco del acuerdo, pero ha establecido líneas rojas que se encuentran dentro de sus parámetros, incluida la retención de la zona de amortiguamiento crítica entre Israel y Egipto conocida como el Corredor de Filadelfia por parte de las FDI, y la importancia de asegurar que los terroristas no regresen al norte de Gaza.

También ha mencionado la posibilidad de exiliar a algunos de los terroristas palestinos más extremos que serían liberados de las cárceles israelíes como parte del acuerdo, en lugar de permitir que regresen a Gaza o a Cisjordania.

Los funcionarios de seguridad han advertido que está haciendo imposible lograr un acuerdo y que ha establecido condiciones que sabe que Hamas nunca aceptaría.

Hablando claramente

El Canal 12 informó el sábado que Biden también acusó a Netanyahu de retrasar el acuerdo. Ante las garantías de Netanyahu de que no lo estaba haciendo, Biden le dijo:

"Deja de hablarme con tonterías".

Según se informa, Gallant le dijo a Netanyahu: "Por todas las razones morales y estratégicas, creo que deberíamos ver el acuerdo como una oportunidad. No habrá acuerdo bajo las condiciones que estableces, y lo sabes. No hay razón de seguridad para retrasar el acuerdo. Dado que estamos hablando honestamente, te diré que tus consideraciones no están en el mejor interés del asunto".

Netanyahu el domingo reafirmó su estrategia militar como la mejor manera de lograr un acuerdo cuando habló en un servicio conmemorativo estatal para el líder sionista revisionista Ze'ev Jabotinsky.

"Solo aumentando la presión militar sobre nuestros despreciables enemigos, los asesinos de Hamas, se avanzarán en los objetivos de la guerra", dijo.

"Los objetivos son, en primer lugar, asegurar nuestro futuro y liberar a todos nuestros rehenes, y enfatizo: que los devolveremos a todos, sin excepción, a sus hogares".

"Seguiremos presionando el acelerador. No aflojamos la presión en todas las áreas de combate. Tomaremos una iniciativa ofensiva, creativa, persistente, hasta que llegue la victoria", dijo.

Habló horas después de que las FDI informaran que sus "tropas eliminaron docenas de rutas de túneles en el área del Corredor de Filadelfia, y continúan localizando otras adicionales".

De manera significativa, se informó que "se descubrió un túnel de tres metros de altura en el área a principios de la semana pasada".

Netanyahu agregó que "muchos logros en la campaña se basan en el hecho de que no cedimos" a la presión de poner fin prematuramente a la guerra.

"Ejercemos una presión contraria en lugares donde es importante hacerlo. Insistimos en nuestras líneas rojas, y seguiremos insistiendo en ellas, tanto frente a nuestros enemigos como frente a nuestros amigos, que estar a nuestro lado merece pleno reconocimiento. Apreciamos elogios y bienvenidos. Di 'sí' cuando sea posible, y di 'no' cuando sea necesario".