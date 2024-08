La luchadora estadounidense-israelí Amit Elor aspira al oro olímpico, representando a dos naciones

Mientras que la delegación israelí tuvo otro día lento en los Juegos Olímpicos de París, Amit Elor estaba ocupada en el tapete de lucha mientras la judía estadounidense nacida en Israel sueña con ganar el oro no solo para una sino para dos naciones.

Elor, quien compite en Lucha Femenina Libre de 68kg, nació en Walnut Creek, California, de Elana y Yair, quienes se mudaron de Ashkelon a Estados Unidos en 1980 ya que su padre era lanzador de peso y lanzador de disco y había recibido una beca atlética de la Universidad Estatal de Boise.

La lucha ha estado en la sangre de Elor desde temprana edad, ya que no solo comenzó a entrenar a los 4 años, sino que también uno de sus hermanos y una hermana también luchaban. En 2016, ganó el campeonato nacional de Novatos de Lucha Femenina Folkstyle de EE. UU., lo que marcó el inicio de un comienzo estelar.

Después de conocer al entrenador israelí Valentin Kalika, Elor comenzó a entrenar en lucha libre y ganó dos veces los mundiales junior. Elor continuó su tendencia alcista y ganó en varios niveles a medida que envejecía y hasta la fecha ha capturado ocho títulos mundiales en los últimos tres años, acumulando un récord de 29-0 mientras superaba a sus oponentes por un margen de 251-9.

A los veinte años, es la luchadora femenina más joven que ha representado a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Amit Elor celebra durante el partido por la medalla de bronce de los Campeonatos del Mundo Senior de Lucha, el 21 de septiembre de 2023, en Belgrado, Serbia. (credit: Kadir Caliskan - United World Wrestling/Getty Images via JTA)

Antes de los Juegos, habló sobre el creciente antisemitismo en todo el mundo y la situación en Israel a The Jewish News of Northern California, "Estoy muy preocupada por la hostilidad que los atletas israelíes pueden recibir este verano. Especialmente después de lo sucedido en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el ataque espeluznante del 7 de octubre, la guerra en curso en Israel y el antisemitismo en aumento en todo el mundo. Israel significa mucho para mí. Es el hogar de mis padres y, por lo tanto, también es mi hogar".

Elor habla con The Post

En julio también habló con The Jerusalem Post, "Me impactó el brutal ataque de Hamas el 7 de octubre y me entristeció y preocupó profundamente todo lo que sucedió después. El enorme dolor, sufrimiento y pérdida son insoportables. Si mi lucha en los Juegos Olímpicos puede traer un poco de alegría a Israel, hará que todo el arduo trabajo y sacrificio valgan la pena y sean algo especial. Soy una estadounidense que lucha con orgullo por Estados Unidos, pero en mi corazón también lucho por Israel".

Elor ganó su enfrentamiento de 1/8 sobre Buse Tosun Cavusoglu de Turquía con un marcador de 10-0 y luego eliminó a Wiktoria Choluj de Polonia 8-0 para avanzar a las semifinales, donde se enfrentará a Sol Gum Pak de Corea del Norte. Las finales para las medallas tendrán lugar el martes en el Arena Champ-de-Mars, donde los judokas israelíes ganaron tres medallas la semana pasada.

Después de sus dos victorias en el primer día de la competencia, Elor habló sobre sus combates hasta ahora, "Me siento muy bien, en cada combate estoy más cerca de mi sueño, apunto al oro, todos lo hacemos, ¿por qué más estaríamos aquí?"

Elor también habló sobre cómo no solo representa a Estados Unidos sino también a Israel, "Siento mucho cariño de todos y especialmente de un país tan pequeño como Israel. Tenemos mucho corazón y tanto amor de todo el mundo. Soy una de ustedes y me siento así. Me siento bendecida de tener a dos países apoyándome. En mi corazón siento que realmente también represento a Israel."

"He estado sintiéndome tan bien y me estaba asustando en los últimos días solo porque me he estado sintiendo tan bien", continuó una exultante Elor. "Nada ha salido mal y cuando las competiciones se acercan suceden cosas que no están planeadas. Lesiones, enfermedades, pero todo ha estado saliendo perfectamente. Me está asustando porque estoy pensando en lo que va a pasar 'Chas V’Halila'! Realmente creo que tengo una buena oportunidad de ganar el oro."

En la clase de Vela Mixta, el dúo de Nitai Hasson y Noa Larry se mantuvo en 6º lugar, ya que su regata también fue pospuesta hasta más tarde en el día mientras buscan asegurar un lugar en la carrera por las medallas.

La clase de Vela Masculina fue pospuesta después de otro día de mal tiempo, y Omer Vered Vilenchik sigue en 30º lugar en general después de 8 regatas, mientras que en la clase de Vela Femenina, Shai Kakon está en 24º lugar después de terminar la regata 9 en el puesto 18.

En la categoría de Kite Masculino, Dor Zarka bajó al 13º lugar en general después de terminar su quinta regata en el puesto 12; mientras que en la categoría femenina, Gal Zukerman subió un puesto al 10º después de terminar su quinta regata en quinto lugar.

Nadie del Equipo Ecuestre de Israel logró clasificar para las finales de la competencia de Salto Individual, ya que Robin Muhr terminó en 42º lugar e Isabella Russekoff ocupó el puesto 64.