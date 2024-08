Renuncia el Jefe de Derechos Humanos de Canadá tras la polémica sobre su actividad en Israel

El nuevo comisionado jefe de derechos humanos de Canadá renunció antes de siquiera comenzar oficialmente en el cargo, tras una investigación sobre su nombramiento y controversia sobre comentarios pasados que hizo sobre Israel.

Birju Dattani anunció su renuncia en una publicación de LinkedIn el lunes, diciendo "He acordado renunciar como Comisionado Jefe de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, efectivo hoy".

"Sigo siendo un firme creyente en el trabajo de la Comisión, su mandato y su importancia para nuestra democracia".

La Comisión de Derechos Humanos de Canadá opera de manera independiente al gobierno federal y se encarga de investigar las quejas sobre derechos humanos contra el gobierno federal de Canadá, entre otras cosas.

El Ministro de Justicia de Canadá, Arif Virani, dijo en un comunicado que aceptó la decisión de Dattani.

"Como he dicho, mantener la confianza de todos los canadienses en la Comisión Canadiense de Derechos Humanos sigue siendo mi máxima prioridad", dijo, añadiendo que un proceso para nombrar a un nuevo comisionado jefe comenzará lo antes posible.

Declaraciones controvertidas hechas por Dattani

Dattani fue nombrado en junio, pero su nombramiento fue recibido con oposición por parte de algunos grupos judíos.

Entre otras cosas, fue acusado de tuitear "Los palestinos son los prisioneros del Gueto de Varsovia de hoy" y de participar en paneles sobre la Semana del Apartheid en Israel y el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones.

La investigación sobre él encontró que no albergaba ninguna creencia que pudiera ser caracterizada como antisemita, y que no mostraba ningún prejuicio hacia los judíos o israelíes.

Sin embargo, se cuestionó su falta de divulgación en su solicitud sobre el uso de un segundo nombre, Mujahid Dattani.

El informe de la investigación dijo que encontró que la explicación de Dattani sobre por qué Mujahid Dattani no estaba listado bajo los otros nombres que usaba carecía de credibilidad.

En una carta del 31 de julio a Dattani, Virani escribió: "Basado en los hallazgos que contiene el informe, deseo informarte que tengo preocupaciones significativas relacionadas con tu sinceridad durante el proceso que llevó a tu nombramiento."