Trágico apuñalamiento en el noroeste de Inglaterra: dos niños asesinados por un criminal en serie

Dos niños fueron apuñalados hasta la muerte en un evento temático de Taylor Swift en el noroeste de Inglaterra, y un sospechoso de 17 años fue detenido, dijo la policía el lunes.

Fue detenido como sospechoso de asesinato e intento de asesinato. Otros nueve niños resultaron heridos, seis de ellos de gravedad, y dos adultos se encontraban en estado crítico.

"Creemos que los adultos que resultaron heridos intentaban valientemente proteger a los niños", declaró la agente jefe Serena Kennedy, de la policía de Merseyside.

Añadió que los servicios de emergencia que llegaron al lugar de los hechos se encontraron con que "múltiples personas, muchas de ellas niños, habían sido objeto de un feroz ataque y habían sufrido heridas graves"." Merseyside Police on their duties through China town district of Liverpool, UK (credit: FLICKR)

Un anuncio publicado en Internet describía el evento como un taller de yoga y danza para niños de entre 6 y 11 años.

No están claros los motivos del ataque

La policía de Merseyside dijo que el motivo del ataque no estaba claro, pero que no se creía que estuviera relacionado con el terrorismo y que no estaban buscando a nadie más en relación con los apuñalamientos.

La policía dijo que la policía armada había detenido al sospechoso y se incautó de un cuchillo después de ser llamado alrededor de las 11:50 a.m. a una dirección en Southport, al norte de Liverpool.