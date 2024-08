Avión brasileño se estrella; los 61 a bordo fallecen

Un avión regional turbohélice se estrelló cerca de Sao Paulo en Brasil el viernes, matando a las 61 personas a bordo, dijeron funcionarios locales cerca del lugar del accidente.

La aerolínea Voepass dijo que el avión, con destino al principal aeropuerto internacional de Sao Paulo, despegó de Cascavel, en el estado de Parana, alrededor de las 3 p.m. (1800 GMT) y se estrelló en la ciudad de Vinhedo, a unos 80 km (50 millas) al noroeste de Sao Paulo.

Un video compartido en redes sociales mostró lo que parecía ser el avión hecho por ATR girando fuera de control mientras caía detrás de un grupo de árboles cerca de casas, seguido por una gran columna de humo negro. La aerolínea dijo que no podía proporcionar más información sobre lo que causó el accidente del avión, que tenía una matrícula PS-VPB.

El video del accidente de media tarde también parecía mostrar un clima despejado, aunque el pronóstico para la zona indicaba lluvias ligeras y vientos de solo 10 km por hora (6 mph).

"Tengo que ser portador de noticias realmente malas", dijo el presidente Luiz Inacio Lula da Silva hablando en un evento poco después del accidente. Pidió un minuto de silencio por las víctimas del accidente.

ATR franco-italiano, propiedad conjunta de Airbus y Leonardo, es el principal productor de aviones regionales de turbopropulsores con capacidad para 40-70 personas.

En un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters, ATR dijo que había sido informado de un accidente en Vinhedo que involucraba a una de sus aeronaves.

"Nuestros primeros pensamientos están con todas las personas afectadas por este evento", dijo, añadiendo que especialistas de la compañía estaban "totalmente comprometidos" con la investigación del accidente y sus clientes.

Pocos minutos después del aparente accidente, el cuerpo de bomberos del estado de Sao Paulo dijo que estaba enviando siete equipos al lugar.

Detalles sobre el vuelo

El sitio web señaló que la última señal recibida del avión fue a las 4:22 p.m., y que en su último minuto, el transpondedor del avión registró una velocidad vertical de entre 8,000 y 24,000 pies por minuto.

El extremo superior de ese rango se traduciría en una velocidad de 273 millas por hora (391 kph).

FlightRadar24 también mencionó lo que describió como una advertencia activa de "formación de hielo severa" a una altitud entre 12,000 pies y 21,000 pies, y que la aeronave había estado volando a 17,000 pies justo antes del accidente.

VoePass es la cuarta aerolínea más grande de Brasil en cuanto a participación de mercado.

La compañía, anteriormente conocida como Passaredo, tiene actualmente un acuerdo de código compartido con LATAM Airlines después de que un acuerdo similar con Gol expirara el año pasado.

Con sede en Ribeirao Preto, estado de Sao Paulo, VoePass sirve a casi 50 destinos y tiene una flota compuesta enteramente por aviones ATR-72 y ATR-42 con capacidad para hasta 70 pasajeros.