Irán enviará cientos de misiles balísticos a Rusia, según fuentes de inteligencia

Decenas de personal militar ruso están siendo entrenados en Irán para usar el sistema de misiles balísticos de corto alcance Fath-360, informaron a Reuters dos fuentes de inteligencia europeas, añadiendo que esperaban la inminente entrega de cientos de armas guiadas por satélite a Rusia para su guerra en Ucrania.

Se cree que representantes del Ministerio de Defensa ruso firmaron un contrato el 13 de diciembre en Teherán con funcionarios iraníes para el Fath-360 y otro sistema de misiles balísticos construido por la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO) propiedad del gobierno iraní llamado Ababil, dijeron los dos funcionarios de inteligencia, quienes solicitaron anonimato para poder discutir asuntos sensibles.

Citando múltiples fuentes de inteligencia confidenciales, los funcionarios dijeron que personal ruso ha visitado Irán para aprender a operar el sistema de defensa Fath-360, que lanza misiles con un rango máximo de 120 km (75 millas) y una cabeza de guerra de 150 kg. Una de las fuentes dijo que "el único siguiente paso posible" después del entrenamiento sería la entrega real de los misiles a Rusia.

Moscú posee sus propios misiles balísticos, pero el suministro de Fath-360s podría permitir a Rusia utilizar más de su arsenal para objetivos más allá de la línea del frente, mientras emplea cabezas de guerra iraníes para objetivos de corto alcance, dijo un experto militar.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y socios del G7 "están preparados para ofrecer una respuesta rápida y severa si Irán decidiera avanzar con dichas transferencias".

"Representaría una escalada dramática en el apoyo de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", dijo el portavoz. "La Casa Blanca ha advertido repetidamente sobre el fortalecimiento de la asociación de seguridad entre Rusia e Irán desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania".

El Ministerio de Defensa de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios.

La misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York dijo en un comunicado que la República Islámica había forjado una asociación estratégica a largo plazo con Rusia en diversas áreas, incluida la cooperación militar.

"Sin embargo, desde un punto de vista ético, Irán se abstiene de transferir cualquier arma, incluidos misiles, que podrían ser potencialmente utilizados en el conflicto con Ucrania hasta que este termine", dijo la declaración.

La Casa Blanca se negó a confirmar que Irán estuviera entrenando al personal militar ruso en el Fath-360 o que estuviera preparando para enviar armas a Rusia para ser utilizadas contra Ucrania.

Las dos fuentes de inteligencia no dieron un plazo exacto para la entrega esperada de misiles Fath-360 a Rusia, pero dijeron que sería pronto. No proporcionaron información sobre el estado del contrato Abibal.

Una tercera fuente de inteligencia de otra agencia europea dijo que también había recibido información de que Rusia había enviado soldados a Irán para entrenarse en el uso de sistemas de misiles balísticos iraníes, sin dar más detalles.

Este tipo de entrenamiento es una práctica habitual para las armas iraníes suministradas a Rusia, dijo la tercera fuente, que también se negó a ser identificada debido a la sensibilidad de la información.

Un alto funcionario iraní, que solicitó permanecer en el anonimato, dijo que Irán había vendido misiles y drones a Rusia, pero no ha proporcionado misiles Fath-360. El origen agregó que no había ninguna prohibición legal en Teherán para vender tales armas a Rusia.

"Irán y Rusia se dedican a la compra mutua de piezas y equipo militar. Cómo cada país utiliza este equipo es completamente su decisión", dijo el funcionario, agregando que Irán no vendió armas a Rusia para ser utilizadas en la guerra de Ucrania.

Como parte de la cooperación militar, funcionarios iraníes y rusos a menudo viajaban entre los dos estados, añadió el funcionario.

Hasta ahora, el apoyo militar de Irán a Moscú se ha limitado principalmente a los drones de ataque Shahed no tripulados, que llevan una fracción de los explosivos y son más fáciles de derribar porque son más lentos que los misiles balísticos.

La agencia de noticias semioficial Tasnim de Irán dijo en julio de 2023 que el sistema había sido probado con éxito por la Fuerza Terrestre de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (IRGC).

"La entrega de grandes cantidades de misiles balísticos de corto alcance de Irán a Rusia permitiría un aumento adicional en la presión sobre los ya muy sobrecargados sistemas de defensa de misiles ucranianos," dijo Justin Bronk, Investigador Principal de Poder Aéreo en el Royal United Services Institute (RUSI), un think-tank de defensa con sede en Londres.

"Como amenazas balísticas, solo podrían ser interceptadas de manera confiable por el nivel superior de los sistemas ucranianos," dijo, refiriéndose a las defensas aéreas más sofisticadas que tiene Ucrania, como los sistemas Patriot de fabricación estadounidense y SAMP/T europeos.

El Ministerio de Defensa de Ucrania no hizo comentarios inmediatos.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional señaló que el recién elegido presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, "afirmó que quería moderar las políticas de Irán y relacionarse con el mundo. Acciones desestabilizadoras como esta van en contra de esa retórica."

Las restricciones del Consejo de Seguridad de la ONU a la exportación por parte de Irán de algunos misiles, drones y otras tecnologías expiraron en octubre de 2023. Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea mantuvieron sanciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán debido a preocupaciones sobre exportaciones de armas a sus aliados en Oriente Medio y a Rusia.

Reuters informó en febrero sobre la creciente cooperación militar entre Irán y Rusia y sobre el interés de Moscú en misiles superficie-superficie iraníes.

Fuentes informaron a la agencia de noticias en ese momento que alrededor de 400 misiles balísticos de mayor alcance Fateh-110 habían sido entregados. Sin embargo, fuentes de inteligencia europeas informaron a Reuters que, según su información, aún no se había producido ninguna transferencia.

Las autoridades ucranianas no han informado públicamente sobre el hallazgo de restos o escombros de misiles iraníes durante la guerra. Las autoridades en Kiev no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.