Manifestantes pro-palestinos interrumpen evento de campaña de Harris arrojando bombas de humo

Manifestantes pro-palestinos en Nueva York, según informes, interrumpieron un evento en apoyo de la candidata presidencial demócrata de EE. UU. Kamala Harris arrojando bombas de humo en el lugar, lo que resultó en la detención de docenas, informó Ynet el jueves por la noche.

En imágenes que circulan en X, formalmente Twitter, un video publicado por el medio de noticias independiente no oficial FreedomNews muestra a agentes de policía sacando de la multitud a lo que parecen ser manifestantes pro-Palestina y arrestándolos. Además, el video muestra una cantidad considerable de humo, posiblemente proveniente de una bomba de humo presuntamente arrojada.

#BREAKING : Chaos Erupts as Pro-Palestine Protesters Storm Democratic After Party Event, Throw Smoke Bombs During Kamala Harris Campaign #Manhattan | #NewYork Currently, numerous pro-Palestine protesters have stormed a Democratic after-party event in Harlem, Manhattan,… pic.twitter.com/RvUgA9lgO7

Además, al menos una de las personas se ve usando un keffiyeh que cubre toda su cara y una cinta para la cabeza verde que posiblemente esté inspirada en la banda verde de las brigadas terroristas de Hamas.

En otra publicación que circula en X y publicada por el grupo activista pro-palestino Withing Our Lifetime, se puede ver a una congregación de personas como una protesta pro-palestina debido a que ondean la bandera palestina y varias personas llevan distintos keffiyehs.

En el video, los supuestos manifestantes están mirando hacia la carretera mientras un vehículo negro grande flanqueado por dos vehículos blancos grandes parece intentar pasar.

Zionist Mayor Eric Adams pictured leaving the Kamala Harris campaign event where Within Our Lifetime Protestors chanted directly to him, “Eric Adams you can’t hide! You support genocide!” pic.twitter.com/kMQGf7oT5A