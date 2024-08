Campaña de Harris nombra a un jefe musulmán que tachó el antisemitismo de acoso legal

La campaña de Harris 2024 ha nombrado a Nasrina Bargzie como nueva líder de alcance para comprometer a votantes musulmanes y árabes, según informó NBC News el martes.

Este movimiento ya ha provocado controversia debido a sus declaraciones pasadas sobre Israel y los estudiantes judíos. La designada, que antes se desempeñó como asesora de políticas en la oficina de la Casa Blanca de la vicepresidenta Kamala Harris, es conocida por sus opiniones controvertidas sobre temas relacionados con Israel y Palestina, que han recibido tanto críticas como elogios.

En una serie de declaraciones y escritos, ha desestimado las preocupaciones de los estudiantes judíos sobre el antisemitismo como "acoso legal organizado". Estas preocupaciones surgieron en respuesta a demandas presentadas por estudiantes judíos contra universidades por lo que percibieron como retórica anti-Israel hostil en el campus. La nueva líder de alcance argumentó que estas demandas eran intentos de silenciar el activismo pro-palestino, afirmando que tales acciones, incluyendo llamados a la destrucción de Israel, no eran amenazantes, sino expresiones legítimas de discurso político.

Bargzie, nacida en Kandahar, Afganistán, vivió en una zona de guerra durante la Guerra Soviético-Afgana y luego pasó tres años como refugiada en Pakistán antes de mudarse a California en 1985. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley en 2005 y fue miembro de la Orden del Coif.

Bargzie fue asistente judicial del Juez William A. Fletcher y trabajó en temas de seguridad nacional y derechos civiles en la ACLU y Asian Americans Advancing Justice. También dio clases en la Facultad de Derecho de Stanford. Como asesora legal asociada de la Vicepresidenta Kamala Harris, asesoró sobre temas relacionados con musulmanes, árabes y la Franja de Gaza, y contribuyó a la política sobre derechos reproductivos, votación y democracia.

Su postura controvertida se extendió a su defensa de grupos estudiantiles extremos como Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP). SJP ha estado a la vanguardia del activismo pro-palestino en muchos campus universitarios de los Estados Unidos. El grupo es conocido por organizar eventos como la "Semana del Apartheid Israelí", donde destacan lo que describen como los abusos a los derechos humanos de Israel contra los palestinos. Estos eventos a menudo incluyen la construcción de "muros de apartheid" simulados, la distribución de "avisos de desalojo simulados" para imitar las experiencias de los palestinos en Cisjordania y la creación de "puestos de control simulados" para simular la presencia militar israelí en los territorios palestinos. Una candidata peligrosa para los judíos, Israel. La entonces senadora Kamala Harris habló con estudiantes y becarios palestinos en el Al-Quds Bard College de Abu Dis, al este de Jerusalén, en 2017. (credit: Office of VP Kamala Harris)

En 2013, Bargzie se desempeñó como abogada de Advancing Justice-Asian Law Caucus (ALC). Fue una de las abogadas que provocó el cierre de tres investigaciones contra tres universidades de California por parte de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación (DOE), las cuales alegaban que el activismo en favor de los derechos palestinos creaba un clima antisemita.

"Las campañas de acoso legal organizado han fracasado", dijo Bargzie en 2013 después de abogar por los estudiantes "cuyo activismo fue examinado en las investigaciones", según una declaración oficial.

Estas actividades han generado una gran controversia. Muchos estudiantes judíos y organizaciones ven estos eventos no solo como políticamente cargados, sino también como contribuyentes a un ambiente hostil en los campus. Sin embargo, la nueva designada de la campaña Harris ha defendido el derecho de SJP a llevar a cabo estas actividades, argumentando que se encuentran bajo la protección de la libertad de expresión política y no deben ser confundidas con discursos de odio o acoso. Ha sido crítica de las investigaciones federales sobre estas actividades en los campus, sugiriendo que dichas indagaciones pueden suprimir la libertad de expresión en lugar de proteger a los estudiantes del acoso.

¿Protección insuficiente de la Primera Enmienda?

La defensa de la nombrada a estas acciones se basa en su creencia más amplia de que el manejo de quejas de derechos civiles relacionadas con Israel y la Autoridad Palestina por parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos ha sido insuficientemente protector de los intereses de la Primera Enmienda. En un artículo coescrito, (Hablando de Israel y Palestina en los campus: Cómo el Departamento de Educación de los Estados Unidos Puede Defender la Ley de Derechos Civiles y la Primera Enmienda, 2015), argumentó que el enfoque del departamento contribuyó a un efecto paralizante en los campus universitarios, desalentando discusiones robustas sobre Israel, Palestina y la política exterior de los Estados Unidos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Las quejas presentadas bajo el Título VI a menudo carecen de evidencia sustancial de acoso, centrándose en cambio en 'mero discurso político y conducta expresiva' que está protegido constitucionalmente", coescribió, resaltando lo que ve como el uso indebido de marcos legales para atacar el discurso político, implicando un esfuerzo organizado para suprimir ciertos puntos de vista.

Ella también escribió: "La amenaza de investigaciones de la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) obliga a las universidades a 'andar con cuidado' y a veces lleva a la autocensura o a la sobre-regulación de las actividades estudiantiles". Esta declaración sugiere que la presión legal ejercida por estas quejas puede obligar a las instituciones a restringir el discurso para evitar posibles investigaciones.

"Las organizaciones que han presentado o amenazado con estas quejas han presentado este efecto intimidante como una victoria, incluso cuando las quejas resultan ser carentes de mérito factual o no fundamentadas legalmente", afirmó, insinuando un esfuerzo organizado para utilizar los mecanismos legales como una herramienta de intimidación, independientemente de la validez de las reclamaciones.

"El estigma y efecto intimidante asociado con estas quejas e investigaciones tiene un impacto desproporcionado en los miembros de la comunidad árabe, del Medio Oriente, musulmanes y del sur de Asia, muchos de los cuales están activamente involucrados en este tema en los campus". Ella discute cómo el uso estratégico de quejas legales afecta desproporcionadamente a las comunidades marginadas, reforzando la idea de intimidación legal.

La semana pasada, FrontPage Magazine, una publicación de noticias de extrema derecha, criticó a Bargzie. La revista afirmaba que "En 2001, mientras asistía a la universidad, fue interrogada por el FBI sobre comentarios que había hecho a sus amigos. No se sabe qué dijo, pero fue suficiente para asustar a sus amigos en una de las partes más liberales del país para que la denunciaran a las autoridades". La revista no proporcionó ninguna evidencia o fuentes para esta afirmación.

El artículo argumentaba además que Bargzie tiene un historial de defender a individuos y grupos asociados con el terrorismo islámico, incluyendo su participación con la ACLU (Unión Estadounidense de Libertades Civiles) y CAIR (Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses) - esto está basado en información pública. El periodista David Greenfield destacó sus acciones en la defensa de partidarios de Hamas y su oposición a las investigaciones sobre el antisemitismo en los campus universitarios. También cuestionó cómo pasó una verificación de antecedentes para su cargo en la administración, dada su historia y vínculos familiares con Afganistán.

Según Greenfield, "Después de beneficiarse del programa de reasentamiento de refugiados, ella culpó a América de haber creado a los refugiados."

Además: "Nasrina Bargzie acusó a estudiantes y organizaciones judías de 'intimidación legal organizada' por demandar a las universidades."

El periodista afirmó: "Pasó la verificación de antecedentes porque quienes la llevaron a cabo ya no ven el terrorismo islámico como una bandera roja."

El artículo retrató a Bargzie como una figura problemática dentro de la administración, planteando preocupaciones sobre su influencia y las implicaciones más amplias para la seguridad nacional y las relaciones con la comunidad judía.