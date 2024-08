Legislador australiano acusa de racismo al líder opositor por refugiados de Gaza

El líder del principal partido de oposición de Australia fue instado a "dejar de ser racista" por otra parlamentaria durante una acalorada discusión el jueves, en la que dijo que Australia no debería aceptar refugiados de Gaza.

La parlamentaria independiente Zali Steggall hizo comentarios durante un discurso criticando al líder del Partido Liberal de centro-derecha, Peter Dutton, por su llamado esta semana para prohibir la entrada de refugiados de Gaza debido al riesgo de que puedan simpatizar con Hamas.

Interrumpida varias veces por gritos de los escaños de la oposición, Steggall pidió ser escuchada en silencio antes de gritar "deja de ser racista" hacia Dutton.

"Estas son familias a las que estás intentando pintar como si fueran todos terroristas, que todos deberían ser desconfiados y que no son dignos de ayuda humanitaria", dijo antes de hacer una pausa mientras Dutton interrumpía.

"Te escuchamos en silencio, puedes escucharme en silencio, deja de ser racista", dijo entonces.

Un representante de Steggall no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

Las tensiones se intensificaron

Las tensiones volvieron a aumentar en el parlamento poco después cuando la senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, interrumpió una conferencia de prensa del parlamentario de la oposición del Partido Nacional, David Littleproud, en la que estaba defendiendo la posición de Dutton sobre los refugiados de Gaza para decir: "¿por qué no dices algo sobre los niños que están siendo masacrados?"

Las acaloradas discusiones en el parlamento reflejan cómo los desacuerdos sobre la guerra de Israel en Gaza se están filtrando en la sociedad, donde el partido gobernante Laborista se encuentra entre aquellos que piden un apoyo incondicional a Israel, mientras que muchos otros, incluidos los musulmanes australianos, quieren una postura más firme contra Israel.

Australia ha pedido repetidamente un alto el fuego, pero ha evitado reconocer un estado palestino como lo han hecho España, Irlanda y Noruega.

Dutton reiteró su posición nuevamente el jueves, diciendo que el gobierno había traído personas a Australia desde una zona de guerra sin controles adecuados. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Estoy seguro de que la gran mayoría de estas personas son simplemente personas inocentes que huyen de una zona de guerra, pero el interés principal de nuestro país se sirve cuando sabemos quiénes están llegando aquí y cuando tenemos un proceso adecuado para excluir a aquellos que simpatizan con una organización terrorista listada", dijo, refiriéndose a Hamas.

El Ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, dijo el miércoles que todos los solicitantes de visa son evaluados por la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad.