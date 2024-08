Dimite el presidente de Columbia por la polémica suscitada por la protesta propalestina

Minouche Shafik, la presidenta de la Universidad de Columbia cuyo campus se convirtió en epicentro de disturbios este año tras el ataque de Hamas el 7 de octubre a Israel, renunció semanas antes del inicio del año escolar.

La renuncia de Shafik, presentada el miércoles, significa que está dejando el cargo después de aproximadamente un año. Su decisión llega después de críticas generalizadas y sostenidas sobre cómo manejó las protestas pro-palestinas que han convulsionado la universidad de la Ivy League desde el 7 de octubre.

“Escribo con tristeza para decirles que estoy renunciando como presidente de la Universidad de Columbia a partir del 14 de agosto de 2024”, escribió Shafik en un correo electrónico a la universidad el miércoles por la noche. Dijo que había logrado avances en su cargo, pero agregó que “también ha sido un período de turbulencia en el que ha sido difícil superar las opiniones divergentes en nuestra comunidad”.

Ella escribió: "Este período ha tenido un gran impacto en mi familia, al igual que lo ha tenido en otros en nuestra comunidad. Durante el verano, he podido reflexionar y he decidido que mi partida en este momento permitiría a Columbia superar los desafíos que tiene por delante". Manifestantes sentados en un campamento mientras protestan en solidaridad con organizadores propalestinos en el campus de la Universidad de Columbia, en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 19 de abril de 2024. (credit: CAITLIN OCHS/REUTERS)

Un campamento estudiantil pro palestino que se lanzó en el campus la primavera pasada, coincidiendo con su testimonio en el Congreso sobre el antisemitismo en Columbia, inspiró protestas similares en universidades de todo el mundo. El campamento captó la atención mundial cuando algunos de sus activistas ocuparon por la fuerza un edificio del campus, lo que llevó a una gran operación policial y a docenas de arrestos.

Su renuncia significa que los líderes de cuatro de las ocho universidades de la Ivy League han dimitido en medio de controversias vinculadas al 7 de octubre.

Renuncias anteriores

Los líderes de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Harvard renunciaron tras su propio testimonio ampliamente criticado sobre el antisemitismo en el campus. Meses más tarde, el presidente de la Universidad de Cornell dimitió.

"La presidencia fallida de la Presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, era insostenible", tuiteó Elise Stefanik, la representante republicana, rostro de la cruzada congresista contra el antisemitismo en los campus, al enterarse de la renuncia de Shafik. "Después de no proteger a los estudiantes judíos y de negociar con terroristas pro-Hamas, esta renuncia forzada es tardía".

Los escándalos de antisemitismo en la escuela persistieron incluso después de que las clases terminaran. La semana pasada, tres decanos de Columbia renunciaron después de ser sorprendidos enviando mensajes despectivos sobre oradores judíos en un panel en el campus sobre antisemitismo durante el pico de las protestas.

"Esperemos que los fideicomisarios nombren a un sucesor dispuesto a hacer cumplir políticas, responsabilizar a estudiantes/profesores, y crear un entorno campus seguro," tuiteó Elisha Baker, un estudiante de la escuela y copresidente del grupo pro-Israel Columbia Aryeh. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Shafik solo llevaba meses en su mandato y solo semanas en el primer año escolar como presidenta cuando Hamas atacó, desencadenando una guerra en Gaza que sigue en curso.

Tensiones en Columbia

Las tensiones en la escuela comenzaron casi de inmediato cuando una coalición de grupos pro-palestinos culpó principalmente a Israel por la violencia y pidió a la escuela que cortara lazos con él. Días después, un estudiante israelí fue atacado en el campus mientras colocaba carteles de rehenes, en lo que la policía trató como un crimen de odio.

A medida que las protestas tanto pro-palestinas como pro-israelíes aumentaban, Columbia comenzó a restringir el acceso a su campus. Shafik también comenzó a ser criticada por no emitir una condena más severa o responder de manera más contundente a los manifestantes, a quienes los estudiantes judíos acusaban de crear un ambiente disruptivo y hostil.

Un mes después de la crisis, Columbia prohibió a Students for Justice in Palestine y a Jewish Voice for Peace, dos grupos pro-palestinos que dijo violaban las políticas escolares. Columbia fue la primera universidad en prohibir a JVP, un grupo judío.

El punto de inflexión

El punto de inflexión llegó el 17 de abril, cuando Shafik compareció ante un panel del congreso designado para investigar el antisemitismo en los campus universitarios. Testificando en el Congreso, dijo que Columbia podría hacer más para combatir el antisemitismo. De vuelta en Columbia, los estudiantes pro-palestinos tomaron una parte del césped principal y lanzaron su campamento.

Las consecuencias han continuado desde entonces. Voces pro-Israel han expresado insatisfacción por las condiciones en el campus para estudiantes judíos y pro-Israel. Las voces pro-palestinas siguen furiosas por la represión policial. Incluso el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien ha mostrado desdén por los manifestantes, se mostró frustrado por los altos costos incurridos por la intervención policial solicitada por la universidad.

Y aún antes de la renuncia de Shafik, había señales de que la escuela espera que la agitación continúe. Columbia anunció la semana pasada que mantendrá su campus cerrado a los forasteros este otoño, anticipando protestas renovadas.

Shafik, una economista, dijo que asumirá un cargo con el gobierno británico, retomando el trabajo que había hecho antes de asumir el cargo en Columbia hace apenas 13 meses.

Katrina Armstrong, la directora ejecutiva del centro médico de Columbia ubicado a 50 cuadras al norte del campus principal, actuará como presidenta interina, informó el periódico estudiantil Columbia Spectator.

"Aprecio plenamente la profunda responsabilidad de satisfacer las necesidades de las muchas partes interesadas que hacen de la Universidad de Columbia el prominente líder en educación superior que es", escribió Armstrong en un mensaje a la universidad circulando en línea. "Con optimismo y determinación, avancemos juntos, abrazando la oportunidad de renovar nuestra visión y fortalecer nuestra comunidad".

Algunos que habían criticado a Shafik celebraron su renuncia. "Después de meses de corear 'Minouche Shafik no puedes esconderte', finalmente recibió el mensaje", tuiteó Columbia Students for Justice in Palestine. "Para ser claros, cualquier futuro presidente que no preste atención a la abrumadora demanda de desinversión del cuerpo estudiantil de Columbia terminará exactamente como la Presidenta Shafik".

Otros advirtieron contra sentir alivio por el cambio de liderazgo.

"Las personas en todos los lados del problema deberían tener paciencia", tuiteó Eliana Goldin, una estudiante del programa conjunto de pregrado de Columbia y el Seminario Teológico Judío y otra copresidenta de Columbia Aryeh. "La próxima persona podría ser aún peor para tu causa..."