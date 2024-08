El Presidente de Azerbaiyán habla de la coexistencia religiosa en Shusha

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, cree que la clave para la armonía social de su país es que, aunque los musulmanes son la mayoría de la población, los cristianos, judíos y otras minorías son considerados ciudadanos "integrales e iguales" que coexisten en una sociedad multicultural. "Lo más importante es que el multiculturalismo es un regalo que debemos abrazar, abrazar y besar, y agradecer a Dios por habernos dado dicho regalo", dijo. "Debemos estar agradecidos y preservarlo, y eso es lo que estamos haciendo".

Aliyev hizo el comentario durante una reunión de tres horas el 20 de julio con unos 150 periodistas de 50 países, así como docenas de periodistas locales en la apertura del segundo Foro Global de Medios de Comunicación de Shusha titulado "Desenmascarando Narrativas Falsas: Enfrentando la Desinformación". (El primer foro se celebró en julio de 2023).

El hijo del ex presidente Heydar Aliyev (1923-2003), Aliyev, de 62 años, se convirtió en presidente poco antes de la muerte de su padre y es venerado por los más de 10 millones de personas que viven en el país, entre los cuales se incluyen aproximadamente 400,000 cristianos y 40,000 judíos. Él cree con orgullo que nunca ha habido antisemitismo en Azerbaiyán. "La comunidad judía de Azerbaiyán, distinguida por su diversidad etnocultural, ha vivido en el país durante cientos de años y considera a Azerbaiyán como su patria", escribió en un mensaje de Rosh Hashaná para los judíos. "Ha vivido en paz y tranquilidad, nunca ha sido objeto de antisemitismo y discriminación, y se ha convertido en una parte integral y un miembro igualitario de nuestra sociedad. Es digno de mención que nuestros ciudadanos de origen judío están estrechamente involucrados en la vida pública y política de nuestro país y no escatiman esfuerzos para el desarrollo y progreso de nuestro hogar común, Azerbaiyán."

Abordando temas azerbaiyanos en Shusha

En el foro celebrado en un nuevo hotel boutique en Shusha, la capital cultural de Azerbaiyán, Aliyev abordó una serie de cuestiones, desde el sesgo de los medios globales contra Azerbaiyán en su conflicto con Armenia hasta la COP29, la Conferencia de Cambio Climático de la ONU que Bakú tiene previsto albergar en noviembre. Fue visiblemente conmovido cuando mi colega israelí, Roman Gurevich, que creció en Bakú, le hizo esta pregunta: "En el mundo moderno, con el aumento de la xenofobia y el antisemitismo, todos odian a todos. En Azerbaiyán, la gente vive y celebra junta. ¿Puede Azerbaiyán ser un ejemplo de aceptación mutua? ¿Qué es lo que tiene Azerbaiyán, la nación y su liderazgo, que permite tal convivencia?"

Gurevich me tradujo la respuesta de Aliyev: "Creo que es una combinación de todo tipo de factores, cada uno siendo importante, especialmente el respeto mutuo y la comprensión. Es imposible hacerlo de manera artificial, pero es posible preservar la atmósfera que ha existido aquí durante cientos de años, en la que personas de todas las religiones han coexistido y contribuido a hacer de Azerbaiyán el país que es hoy".

Para ilustrar su punto, Aliyev recordó que después de la liberación de las tierras ocupadas por Armenia en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj en 2020, él había orquestado el Festival de Música Khari Bulbul en Shusha para celebrar su victoria. "Propuse dedicar este festival a todas las comunidades que viven aquí", dijo. "Fue mi idea, y creo que fue correcta. Todas las comunidades que viven aquí lucharon por la liberación de nuestras tierras ocupadas, sin importar la religión o nacionalidad. Todos contribuyeron; muchos murieron y resultaron heridos, y algunos se convirtieron en héroes. Fue una unificación de todos nosotros. Todo esto se expresó en el festival, y no recuerdo un momento más emocional en mi vida, que tal vez no vuelva a experimentar".

Aliyev hizo hincapié en que la convivencia debe ser cultivada constantemente, especialmente en la educación. "Es muy importante. Es la base de todo", declaró. "En una sociedad multicultural como Azerbaiyán, es una parte esencial de la educación, en casa y en la escuela". Como ejemplo, Aliyev señaló que cuando Azerbaiyán reconstruyó mezquitas destruidas por los armenios que ocuparon el territorio en la Primera Guerra de Nagorno-Karabaj en 1992, siempre invitaban a los líderes espirituales de las comunidades musulmanas, cristianas y judías a la inauguración, junto con los jefes regionales. "Verían cómo los líderes musulmanes, cristianos y judíos dialogaban en la mezquita, y regresarían a casa para transmitir este mensaje a sus seguidores", dijo. "El gobierno y la sociedad son parte de este proceso".

Tras las observaciones de Aliyev, Mikhail Gusman, un alto funcionario de la agencia de noticias TASS de Rusia que es judío y también es originario de Bakú, se levantó para ofrecer un sincero mensaje de gratitud al presidente en ruso: "Respondiste a una pregunta de mi amigo de Israel y mencionaste dos componentes importantes que históricamente han creado una atmósfera única en Azerbaiyán: la sociedad y el gobierno. Pero siendo azerbaiyano y presidente de todos los azerbaiyanos y una persona modesta, no mencionaste el tercer factor, pero tal vez sea lo principal. Este es la tolerancia única y fantástica del pueblo azerbaiyano. Fue el pueblo azerbaiyano, con su tolerancia y apertura, bondad y hospitalidad, lo que nos permitió la oportunidad de crear una gran atmósfera en Azerbaiyán desde tiempos inmemoriales. Como alguien que ha vivido más de la mitad de su vida en Azerbaiyán, puedo atestiguar esto. Por lo tanto, nuestra gratitud no es solo para el gobierno, no solo para la sociedad, sino también para el pueblo azerbaiyano".

AL IGUAL QUE LOS ISRAELÍES, los azerbaiyanos creen que los medios de comunicación internacionales están fuertemente sesgados en su contra. Acusan a los medios de tomar partido por los armenios cristianos, que tienen un poderoso lobby en Estados Unidos y Francia, y que los acusan de genocidio y de expulsar a más de 100,000 armenios de Karabaj, la mayoría recientemente el 19 de septiembre de 2023, cuando Azerbaiyán lanzó una ofensiva relámpago contra la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj. Un día después se declaró un alto al fuego, y Aliyev izó la bandera nacional en Khojaly, donde ocurrió una horrenda masacre de azerbaiyanos en 1992. Lo que los medios no informan, dicen los funcionarios azeríes, es que los armenios expulsaron cerca de un millón de azerbaiyanos de sus hogares.

Los funcionarios afirman que según el derecho internacional, el 20 por ciento del territorio de Azerbaiyán está ocupado por tropas armenias o formaciones armadas apoyadas por Armenia desde principios de los años 90. Cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU fueron adoptadas exigiendo que los armenios retiren sus tropas del territorio soberano de Azerbaiyán, pero los armenios ignoraron estas resoluciones y durante casi 30 años, una quinta parte del territorio soberano de Azerbaiyán permaneció bajo ocupación armenia. En 2020, Azerbaiyán, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los requisitos del derecho internacional, liberó sus tierras ocupadas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hikmet Hajiyev, el asistente del presidente de Azerbaiyán y jefe del Departamento de Asuntos de Política Exterior de la Administración Presidencial, quien abrió oficialmente los procedimientos del foro, dijo que "la desinformación se ha convertido en una herramienta de manipulación y guerra psicológica contra el pueblo azerbaiyano".

En una discusión con periodistas moderada por la presentadora de Euronews, Rebecca McLaughlin-Eastham, Aliyev lamentó los dobles estándares de los medios globales con respecto a Azerbaiyán. "La información falsa, la desinformación, la manipulación de hechos y las narrativas falsas son cosas con las que nos hemos enfrentado durante muchos, muchos años", dijo en inglés. "Hay diferentes razones para eso. Una de ellas, por supuesto, fue el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y la movilización de todas las estructuras de la diáspora armenia y políticos y representantes de medios proarmenios atacando a Azerbaiyán, creando narrativas falsas e intentando presentar a Azerbaiyán como algo completamente diferente de lo que era y es".

Dijo que los medios de comunicación habían aceptado la narrativa armenia sin considerar el lado azerí de la historia. "Hemos sido objeto de limpieza étnica y ocupación durante casi 30 años, pero parecía como si fuéramos los agresores, incluyendo en la cobertura mediática y también en mensajes y decisiones políticamente motivados. Nos convertimos en el objeto de sanciones internacionales".

Un año después de que Azerbaiyán declarara su independencia de la Unión Soviética el 30 de agosto de 1991, Estados Unidos impuso sanciones a Azerbaiyán después de que fue atacado, y el 20 por ciento del país estaba bajo ocupación, con un millón de azerbaiyanos expulsados de sus hogares y convirtiéndose en refugiados en su propio país. "Es una situación absolutamente absurda. El país enfrenta una crisis humanitaria, la deportación de un millón de personas, la devastación total de los territorios ocupados, y está siendo sancionado por eso", recordó Aliyev. "En ese momento, no teníamos acceso a los medios de comunicación internacionales. Éramos solo un país recién nacido e independiente. Así que tuvimos que trabajar muy duro".

Cuando sus asesores determinaron que no estaban transmitiendo efectivamente su mensaje, Aliyev ideó una solución: una conferencia de medios global para contrarrestar la mala prensa que estaban recibiendo. "La mejor manera de lidiar con eso para un país como Azerbaiyán, que solo lleva más de 30 años independiente, es invitar a personas como ustedes aquí a Bakú, a otras regiones, a Karabaj y que vean quiénes somos, cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestras expectativas, qué país queremos construir y si hemos tenido éxito o no".

Presencié cómo la ofensiva encantadora de Aliyev funcionaba maravillas en los periodistas que asistían a la conferencia, ya que uno tras otro le agradecían profusamente y elogiaban a Azerbaiyán durante el turno de preguntas. En respuesta a una pregunta de Frank Kane, editor en jefe de Arabian Gulf Business Insight, sobre cuál sería su enfoque hacia una prensa occidental hostil durante la COP29, Aliyev dijo: "Claramente nos dimos cuenta de que seríamos objeto de ataque. No podíamos predecir cuáles serían los temas de acusación, pero estábamos seguros de que habría suficientes. Pero comenzamos a ser acusados de ser un país rico en petróleo y gas... Al principio, no estábamos preparados para eso. Por supuesto, intentamos explicar que no es nuestra culpa tener petróleo y gas. No deberían juzgarnos por eso. Deberían juzgarnos por cómo utilizamos los ingresos, cómo diversificamos nuestra economía, cómo abordamos el desempleo y la pobreza".

En el último panel de discusión en Shusha, Nigar Arpadarai, la carismática Campeona de Alto Nivel de la ONU para el Cambio Climático de la COP29, resaltó la "apertura" de Azerbaiyán a los medios de comunicación. "Estamos esperando a que los países vengan a Bakú y lleguen a un consenso sobre cuestiones de financiamiento climático", dijo. "Los medios de comunicación a menudo preguntan por qué se está llevando a cabo la COP29 en un país que produce hidrocarburos. Estamos listos para responder a todas estas preguntas. Esperamos a los medios de comunicación, activistas y a todos los que puedan contribuir a los problemas de financiamiento climático en la COP29. La COP es un proceso largo. La presidencia de Azerbaiyán en la COP29 no terminará en noviembre. Este es un evento mundial, y debería haber participantes de diferentes ámbitos."

SENTÍ la atmósfera pervasiva de apertura dondequiera que fuimos durante nuestra visita de cinco días a Azerbaiyán. Después de volar dos horas y 40 minutos en un vuelo de Azerbaijan Airlines desde Ben-Gurion hasta el Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev, fuimos cálidamente recibidos por todos, desde el presidente y sus asesores hasta el perspicaz jefe de la COP29, Elnur Soltanov. Se creó un clima propicio para el diálogo abierto entre los participantes, que venían de una variedad de países en Oriente Medio, Europa, África y Asia. Conocí a colegas de países con los que Israel no tiene relaciones, y a algunas personalidades fascinantes como el fotoperiodista azerbaiyano Reza Deghati, a quien Aliyev le otorgó la Orden de Amistad Dostlug "por muchos años de trabajo productivo para llevar las realidades de Azerbaiyán a la atención de la comunidad internacional", incluida la masacre de Khojaly en 1992.

Azerbaiyán logra mantener un delicado equilibrio diplomático, manteniendo estrechos lazos con Turquía, Irán y Rusia, al mismo tiempo que se relaciona con Israel, la Autoridad Palestina y Ucrania. En cuanto a Armenia, Aliyev nos dijo que el texto de un tratado de paz estaba casi completo, pero no se podía firmar hasta que Ereván modificara su constitución para eliminar su reclamo sobre Karabaj. Más tarde nos informaron que, como gesto de buena voluntad, Armenia había sido invitada a asistir a la COP29.

En Bakú, Gurevich me mostró las tumbas de los combatientes azeríes en el Callejón de los Mártires que habían caído en las guerras de Azerbaiyán contra Armenia, uno de los cuales era un héroe nacional judío llamado Albert Agarunov, quien recibió el más alto honor militar del país.

Nacido en Bakú de padres judíos de la montaña de Quba, todavía conocida como el hogar de una comunidad exclusivamente judía, Agarunov sirvió en el Ejército Soviético antes de ofrecerse como voluntario a los 23 años como comandante de tanques en el Ejército de Azerbaiyán en la Primera Guerra de Nagorno-Karabaj. Durante una batalla contra el Ejército armenio el 9 de mayo de 1992, dejó heroicamente su tanque para recoger los cuerpos de soldados azerbaiyanos en el camino de Shusha a Lachin cuando fue alcanzado por disparos de francotiradores. Fue nombrado postumamente Héroe Nacional de Azerbaiyán, el más alto premio militar del país, que fue entregado a su hermana por el Presidente Aliyev.

En su funeral, las oraciones fueron leídas por un mullah y un rabino. Después de la muerte de Agarunov, su nombre fue inscrito en el cañón de su tanque, y muchos tanquistas azerbaiyanos posteriormente nombraron a sus tanques de combate "Albert". Se erigió un monumento en su honor en el distrito de Narimanov de Bakú.

En nuestro camino de Bakú a Shusha y de regreso, vimos evidencia de la destrucción de hogares azerbaiyanos, mezquitas e incluso cementerios por parte de los armenios, quienes también plantaron minas terrestres en todo Karabaj que han matado a más de 3,300 personas en tres décadas. Al mismo tiempo, presenciamos la asombrosa construcción, y reconstrucción, que ha tenido lugar en los últimos cuatro años bajo el gobierno azerbaiyano, que incluye carreteras, hermosas nuevas viviendas, hoteles, restaurantes, mezquitas e iglesias.

Durante nuestra estadía, nos dieron un recorrido en autobús por la encantadora zona de Lachin, y probamos la rica cultura y cocina de Azerbaiyán, degustando buen vino local mientras éramos entretenidos por músicos y bailarines. Una noche vimos un nuevo documental, El Gran Regreso: Karabaj, que detalla el regreso de familias locales a sus hogares, el cual se puede ver en YouTube. Es coproducido por Oubai Shahbandar de TRT World, un periodista estadounidense sirio, y Adnan Huseyn, el fundador con sede en Bakú de re:Azerbaijan. "En Karabaj, documentamos cómo las ciudades que una vez se convirtieron en escombros debido a años de abandono y destrucción intencional ahora están cobrando vida después de tres décadas de ocupación", dijo Shahbandar. "Karabaj está siendo reconstruido a medida que cientos de familias azerbaiyanas desplazadas regresan a hogares que alguna vez pensaron perdidos como parte de una ambiciosa campaña de Gran Regreso lanzada por el gobierno azerbaiyano para devolver la vida a lo que alguna vez fue una zona de guerra".

Huseyn me dijo lo que los motivaba: "El propósito principal de hacer esta película es mostrar el lado humano de toda la historia. Cada conflicto, por supuesto, tiene diferentes facetas, pero creo que el lado más importante que desafortunadamente suele pasarse por alto es el lado humano de la historia, el sufrimiento humano y la curación, y queríamos centrarnos en eso. Queríamos mostrar que el lado humano de la historia pertenece a Azerbaiyán y al pueblo de Azerbaiyán, a personas que durante tres décadas fueron limpiadas étnicamente de sus hogares, cuyas casas fueron destruidas y quienes perdieron vidas en el camino, a quienes se les privó de visitar sus tierras ancestrales, sus cementerios familiares, algunos de los cuales, por cierto, fueron completamente destruidos durante el período de ocupación. Queríamos que el mundo realmente viera a estas personas, escuchara sus voces, escuchara sus historias y entendiera que esto no se trata solo de un pedazo de tierra. Esto es algo mucho más que eso."

Cuando se le preguntó por qué creía que los medios de comunicación se equivocaban al informar sobre Azerbaiyán, Huseyn respondió: "Esto puede sonar ofensivo para algunos, pero principalmente creo que la mayoría de los periodistas son simplemente perezosos. Solo informan lo que escuchan, pero no ponen el esfuerzo adicional y el tiempo en profundizar en el tema. De ahí también provienen todas las noticias falsas, y de ahí provienen la desinformación y la información errónea. Además, la mayoría de los periodistas occidentales no son lo suficientemente valientes como para soportar el acoso inmediato que proviene de la diáspora armenia, especialmente en los Estados Unidos, en California, porque lanzan campañas dirigidas a cualquier periodista extranjero que visite Azerbaiyán, que informe sobre Azerbaiyán, incluso que repita el hecho de que Karabaj es reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán."

¿Qué significa Shusha para los azerbaiyanos? "Shusha tiene un significado muy sentimental para todos los azerbaiyanos", dijo. "Fue nuestra capital cultural y hoy lo es de nuevo. Ver cómo se reconstruye Shusha, volviendo a su antigua gloria, es uno de los desarrollos más felices que podemos ver, y venir aquí a dar la bienvenida a los invitados. Estamos muy orgullosos de nuestra Shusha, y creo que lo sentiste durante tu estancia aquí, tanto con la belleza de su naturaleza como con las personas especiales nacidas aquí. Algunos de los poetas, compositores, escritores y artistas más famosos del país se criaron en Shusha".

Finalmente, le pregunté a Huseyn cómo explicaba la rara armonía religiosa en Azerbaiyán. "Cuando interactuamos con las personas, miramos más allá de su religión, raza y estatus social", respondió, sonriendo. "Damos la bienvenida a cualquiera. Si vienes con una sonrisa en tu rostro hacia mí, yo te devolveré la sonrisa. No importa de dónde seas, se trata de la conexión humana. Eso es lo que realmente importa para nosotros, y creo que esta es la base de las relaciones humanas en Azerbaiyán". ■

El escritor fue invitado al Foro de Medios Globales de Shusha.