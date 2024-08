Críticas al Gobierno británico por alimentar el fervor antiextranjero tras los disturbios raciales

El nuevo gobierno laborista del Reino Unido está siendo acusado de contribuir a la deshumanización de inmigrantes y solicitantes de asilo por parte de defensores de la reforma migratoria, ya que una nueva encuesta muestra que la inmigración es el principal problema del país.

Caitlin Boswell, gerente de políticas y defensa del Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes, una ONG que trabaja con solicitantes de asilo, dijo que el nuevo gobierno ha estado compitiendo con la extrema derecha y otros partidos en un mensaje negativo sobre la migración.

"Creo que lo que hemos visto es una competencia entre los partidos políticos establecidos y quién puede implementar las políticas de migración más crueles", dijo.

Antes de ganar una victoria abrumadora el mes pasado, el Partido Laborista dijo que el país sí debe ofrecer asilo a aquellos que huyen de la guerra o la persecución.

Sin embargo, tanto el Partido Laborista como el entonces gobernante Partido Conservador hicieron campaña para reducir la inmigración y detener a los barcos de migrantes y solicitantes de asilo que cruzaban hacia el Reino Unido.

El sitio web del Partido Laborista afirma que "detendría los barcos", una frase a menudo utilizada por los Conservadores y que fue coreada por los alborotadores.

"Cada vez que los [Conservadores] se han enfrentado a la elección entre mejorar las habilidades y las condiciones laborales aquí en el Reino Unido o emitir más visas, eligen la opción de mayor migración", afirma el sitio web del Partido Laborista. El rabino jefe británico Ephraim Mirvis asiste a una marcha en Londres contra el aumento del antisemitismo en el Reino Unido, el pasado noviembre. (credit: Susannah Ireland/Reuters)

Una encuesta realizada por Ipsos y publicada el viernes encontró que la inmigración era el tema principal que enfrentaba el Reino Unido para los encuestados que fueron cuestionados entre el 7 y el 13 de agosto después de los disturbios.

La compañía encuestadora Ipsos dijo que era la primera vez que la inmigración se colocaba en primer lugar en casi ocho años, en el momento del referéndum del Brexit.

El Reino Unido presenció protestas antiinmigración que se volvieron violentas cuando los alborotadores atacaron hoteles que albergaban solicitantes de asilo y mezquitas.

También aumentaron las preocupaciones sobre el crimen y las relaciones raciales.

El Reino Unido presenció protestas antiinmigración que se volvieron violentas cuando los alborotadores atacaron hoteles que albergaban solicitantes de asilo y mezquitas.

A principios de agosto, los alborotadores prendieron fuego a contenedores de basura y los empujaron hacia el Rotherham Holiday Inn Express, donde se alojaban los solicitantes de asilo.

Un video del jueves del hotel mostraba cinta policial frente a la entrada y algunas de las ventanas tapiadas.

Boswell dijo que el evento mostró cómo los solicitantes de asilo pueden ser blanco de ataques y no estar protegidos en tales hoteles.

"La gente está absolutamente aterrada. La gente está realmente muy asustada de llevar a cabo sus vidas diarias, de ir a la tienda, de llevar a sus hijos a la escuela, y más allá de las personas que viven en hoteles, estoy hablando de cualquier comunidad migrante o personas de color en este momento", dijo.

Nels Abbey, autor de Think Like a White Man y columnista con sede en Londres centrado en temas sociales, dijo a The Media Line que el gobierno debería haber condenado más enérgicamente el racismo detrás de la violencia y que los inmigrantes, especialmente aquellos que buscan asilo, han sido demonizados, incluido por el partido Laborista.

"Casi era como sacar una muela exigir al Partido Laborista que condenara el racismo que claramente estaba en la raíz de esto", dijo Abbey.

Las personas acusadas de participar en las protestas han sido acusadas y encarceladas por desorden violento, y a un adulto se le ha imputado disturbios, lo que conlleva una pena máxima de hasta diez años de prisión.

Abbey dijo que la prisión no ayudaría a abordar las condiciones subyacentes que causaron los disturbios, argumentando que el racismo, la desigualdad y la pobreza debían ser abordados como las causas raíz que llevaron a la violencia.

"La deshumanización de los migrantes en Europa está completamente fuera de control. Es repugnante. Es completamente repugnante hasta el punto de que personas normales y corrientes no ven nada malo en intentar prender fuego a un edificio con seres humanos dentro porque ven a esos seres humanos como otros o como inferiores porque son migrantes", dijo.

Los disturbios ocurrieron después de que tres niños fueran apuñalados hasta la muerte el 29 de julio, y rumores falsos se propagaron en línea de que el atacante era un solicitante de asilo musulmán.

La migración y los refugiados han sido un tema polémico durante años en el Reino Unido y han dominado el discurso político.

El gobierno conservador anterior planeaba enviar a Ruanda a solicitantes de asilo que consideraba que habían ingresado ilegalmente al Reino Unido para esperar una decisión sobre sus solicitudes de permanencia en el Reino Unido.

Un informe de Amnistía Internacional y Runnymede Trust declaró que la causa raíz de la violencia fue la falta de combate al racismo institucional y que la legislación gubernamental estaba violando el tratado de la ONU, la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Los crímenes de odio aumentan dramáticamente

El informe citó cifras que indicaban un aumento de diez años en los crímenes de odio basados en la fe.

Los crímenes de odio contra musulmanes o personas percibidas como musulmanas representan el 44 por ciento de todos los crímenes de odio, la mayor parte, seguidos por crímenes contra personas judías o percibidas como judías en un 19 por ciento.

Amnistía Internacional instó al gobierno a "reiniciar el debate nacional" y no vilipendiar a los grupos marginados.