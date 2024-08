Hamas planeaba retirar los cuerpos de soldados británicos que perecieron en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial de sus tumbas en Gaza para chantajear al gobierno británico, revelaron documentos obtenidos por The Daily Telegraph de funcionarios israelíes, informó la publicación el viernes.

Además de las tropas británicas, los terroristas planeaban apuntar a las más de 3,000 tumbas de soldados de la Commonwealth enterrados en la Franja de Gaza.

El documento fue descubierto por las fuerzas israelíes que operaban en Jan Yunis en enero. Encontrado en un complejo de Hamas, el documento de 7 páginas se cree que está relacionado con el fallecido líder de Hamas, Mohammed Deif, y el líder de Hamas, Yahya Sinwar. Según informes, se encontró en una funda de plástico marcada "M'Raed".

"Posiblemente se refiere a Raed Salim Khalek, jefe del departamento de Información e Inteligencia de fuentes abiertas en la dirección de inteligencia militar de Hamas", añadió el comentario de inteligencia israelí sobre el documento.

Se cree que el documento fue escrito alrededor de octubre de 2022, un año antes de los ataques del 7 de octubre del grupo terrorista en el sur de Israel. La entonces primera ministra británica Liz Truss habla en la conferencia anual del Partido Conservador en Birmingham, la semana pasada. La inacción respecto a Irán ha sido el modo por defecto del gobierno británico, afirma el escritor. (credit: TOBY MELVILLE/REUTERS)

¿Por qué Hamas planeó esto?

Hamas había planeado profanar las tumbas en respuesta a los comentarios de la entonces primera ministra británica, Liz Truss, de que quería ver la embajada de su país trasladada de Tel Aviv a la capital de Israel, Jerusalén.

Los cuerpos de los soldados habrían sido devueltos a cambio de que Truss retirara sus comentarios y un pago en efectivo bajo el pretexto de "tarifas de arrendamiento" por los cementerios, incluido un pago retroactivo a partir de 1917, añadió el Telegraph.

"Si el gobierno británico no cumple con las demandas mencionadas anteriormente, el Municipio de Gaza actuará para sacar todos los cadáveres de los cementerios y recogerlos en un lugar especial por orden judicial, declarando que los cadáveres se consideran cautivos hasta que se encuentre una solución o acuerdo", decía el documento. "El gobierno británico se encontrará en una posición embarazosa frente al pueblo británico, su élite política y su ejército si algún país profana los cadáveres de sus soldados."

Mientras que el documento fue escrito hace dos años, el Telegraph señaló que las áreas donde se encuentran los cementerios de la Commonwealth siguen bajo control de Hamas, lo que significa que las tumbas siguen estando en riesgo.

"No se puede descartar que Hamas utilice esta estrategia u otras similares para influir en asuntos externos o cualquier cosa dentro de su agenda en el futuro", dijo un funcionario israelí.

La validez del documento fue cuestionada por Hugh Lovatt, un Miembro Principal del Programa de Medio Oriente y África del Norte en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, quien dijo a la fuente que el documento no era "evidentemente una falsificación", pero no había indicación de que fuera un documento oficial.

"Normalmente esperaría un encabezado coránico/islámico como 'En el nombre de Dios, el Misericordioso'," dijo Lovatt.

Lovatt también mencionó que el tono, que utilizaba un lenguaje "floreado", "no era en sí mismo una señal de alarma, pero no era lo que esperaría de un 'documento de trabajo'".