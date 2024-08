Asesor del Kremlin dice que la OTAN y Occidente ayudaron a Ucrania a atacar a Rusia

El asesor del Kremlin, Nikolai Patrushev, dijo el viernes que la alianza militar liderada por EE. UU. y Occidente estuvieron directamente involucrados en la planificación del ataque de Ucrania a la región de Kursk de Rusia.

Patrushev, en una entrevista con el periódico Izvestia, dijo que las declaraciones de Estados Unidos de que no estaban involucrados en el ataque no eran ciertas.

"La operación en la región de Kursk también fue planificada con la participación de la OTAN y los servicios especiales occidentales", citaron a Patrushev.

Una bandera nacional ucraniana aparece delante del emblema de la OTAN, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en el centro de Kiev, Ucrania, el 11 de julio de 2023. (credit: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO/FILE PHOTO)

"Las declaraciones de la dirección de EE. UU. de que no estaban involucrados en los crímenes de Kyiv en la región de Kursk no son ciertas... Sin su participación y apoyo directo, Kyiv no se habría aventurado en territorio ruso".

La Casa Blanca responde

La Casa Blanca dijo que Ucrania no proporcionó aviso previo de su incursión y que Washington no tuvo participación en la operación.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado imágenes que muestran armas estadounidenses en territorio soberano ruso en Kursk.