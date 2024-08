Diputado ruso dice que la incursión ucraniana podría desencadenar una guerra global, informa RIA

Un soldado de la 24ª brigada mecanizada que lleva el nombre del rey Danilo de las Fuerzas Armadas de Ucrania prepara un lanzagranadas antitanque SPG-9 para disparar hacia las tropas rusas en una línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Chasiv Yar en la región (photo credit: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Ar)