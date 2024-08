El caso de violación y asesinato en la India muestra la vulnerabilidad de los médicos

El asesinato y violación de una médica en formación mientras descansaba durante un largo turno en un hospital de Kolkata ha destacado la vulnerabilidad de los médicos que se quedan sin protecciones y facilidades adecuadas, dijeron sus colegas y amigos el jueves.

La mujer de 31 años, cuyo asesinato ha provocado protestas en toda la India, había pedido algo de comida con otros casi 20 horas en un turno de trabajo de 36 horas el viernes y luego se fue a dormir un rato, dijeron a Reuters los trabajadores del R G Kar Medical College.

"Se retiró a la sala de seminarios vacía que era utilizada por los médicos de guardia para descansar", dijo un compañero de trabajo, hablando bajo condición de anonimato.

Arden velas mientras cuelgan carteles de un árbol en protesta por lo que, según los médicos, es la violación y asesinato de un médico en prácticas, dentro de las instalaciones de la Facultad de Odontología y Hospital Dr. R. Ahmed en Calcuta, India, 13 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Sahiba Chawdhary)

Protestas estallan en toda la India

A medida que se difundía la noticia de su asesinato, los médicos salieron a las calles junto a grupos de mujeres y estrellas de Bollywood, exigiendo medidas de seguridad mejoradas para los médicos en servicio.

"Las condiciones de trabajo peatonales, las cargas laborales inhumanas y la violencia en el lugar de trabajo son la realidad," dijo la Asociación Médica de India (IMA), la mayor agrupación de médicos en el país, al Ministro de Salud J P Nadda en una carta publicada el martes.

El ministerio de salud no respondió a una solicitud de comentario sobre la carta, como tampoco lo hicieron las autoridades de salud de Bengala Occidental sobre las condiciones de trabajo de los médicos.

"Se ha llamado la atención de las autoridades en repetidas ocasiones sobre la falta de instalaciones, pero no ha habido mejoras," dijo un médico joven en el hospital, pidiendo no ser identificado.

El caso ha sido comparado con la notoria violación en grupo y asesinato de una estudiante de 23 años en un autobús en movimiento en Nueva Delhi en 2012 - un caso que fue el catalizador de cambios importantes en las leyes, incluidos tribunales rápidos para casos de agresión sexual.

El jueves por la noche, la IMA, la mayor agrupación de médicos del país, dijo que implementaría un cierre nacional de la mayoría de los departamentos, excepto los servicios esenciales, durante 24 horas a partir del sábado por la mañana, la mayor huelga de este tipo en al menos una década.

"Los doctores, especialmente las mujeres, son vulnerables a la violencia debido a la naturaleza de la profesión. Es responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad de los doctores dentro de hospitales y campus", dijo la IMA en un comunicado emitido tardíamente el jueves por la noche.

Partidos políticos, incluido el Bharatiya Janata Party (BJP) del Primer Ministro Narendra Modi, que está en la oposición en Bengala Occidental, cuya capital es Kolkata, dijeron que realizarán protestas en la ciudad el viernes.

Un voluntario de policía que trabajaba en el hospital ha sido arrestado y acusado del crimen.

Los médicos dicen que las circunstancias de la violación destacan la vulnerabilidad de los profesionales médicos que quedan sin protección y facilidades adecuadas.

El gobierno implementó cambios drásticos en el sistema de justicia penal, incluidas penas más severas, después de la violación en grupo de Delhi, pero los activistas dicen que poco ha cambiado a pesar de las leyes más estrictas.