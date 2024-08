La emoción por Taylor Swift eclipsa los temores de seguridad de los fans de Londres

Los fans que llegaron al concierto de Taylor Swift en Londres el jueves dijeron que la solidaridad entre los compañeros Swifties estaba ayudando a disipar cualquier preocupación de seguridad que tuvieran después de que sus conciertos en Viena fueran cancelados la semana pasada.

La cantautora estadounidense está de vuelta en Londres para cinco fechas antes de que su exitosa gira de Eras regrese a América del Norte.

Sus tres espectáculos en Viena fueron cancelados después de que un ataque planeado fuera frustrado por las autoridades, dejando a unos 195,000 fans lidiando con la tristeza, la ira y la incredulidad.

Algunos de ellos se apresuraron a comprar entradas para las fechas en Londres, que están disponibles por alrededor de 690 libras esterlinas ($886) en sitios de reventa.

Arriesgando el terror por Taylor

Iggy Wilde, de 28 años, dijo que nunca había considerado vender su entrada después del susto de seguridad en Viena. Una fan con gafas de sol de Taylor Swift reacciona antes de su concierto, tras la cancelación de tres conciertos de Taylor Swift en Viena por un atentado planeado, en el estadio de Wembley en Londres, Gran Bretaña, el 15 de agosto de 2024. (credit: TOBY MELVILLE/REUTERS)

"Creo que hay preocupación. Obviamente, es preocupante", dijo. "Lo principal que he sentido es que los Swifties han unido fuerzas y hay un verdadero sentido de solidaridad entre nosotros que creo que me hace no tener miedo".

Los fans que llegaron a Wembley, vestidos con lentejuelas y sombreros vaqueros, tenían sus antebrazos cubiertos de pulseras de la amistad listas para intercambiar con otros Swifties.

El personal de seguridad revisó sus boletos antes de que pudieran comenzar a hacer fila para entrar al estadio.

Aunque la policía británica ha dicho que no había nada que indicara que los eventos en Viena afectarían los shows en Wembley, la seguridad estricta era visible en el estadio.

El "Tay-gating", la práctica de reunirse afuera de un espectáculo de Swift sin boleto, como hicieron miles en Múnich el mes pasado, no será permitido, ya que las autoridades intentan reducir los riesgos más difíciles de controlar fuera del lugar.

Los fans pasarán por detectores de metales y solo se les permitirá llevar una bolsa pequeña. Se prohíben los recipientes de vidrio y metal, las computadoras portátiles y los paraguas.

Swift no ha comentado públicamente sobre el incidente en Viena, pero en el pasado, dijo que su mayor temor era el riesgo para sus fans después del atentado en la Arena de Manchester en el norte de Inglaterra después de un concierto de Ariana Grande, y el tiroteo en un concierto en Las Vegas en 2017.

Los fans han viajado por todo el mundo para ver la gira Eras, la más lucrativa de la historia.

Pamela Wever, de 43 años, una ingeniera industrial, estaba volando desde Guatemala vía Miami a Londres con su esposo y dos hijas para ver a Swift.

"No estoy segura si lo haría por cualquier otro artista", dijo antes de abordar su segundo vuelo.

"Tenemos amigos que han viajado a Argentina, a Brasil, a diferentes países solo para ir al concierto, porque en Guatemala no hay conciertos".

Compró las entradas para Londres de un amigo después de no poder encontrar boletos asequibles en ningún otro lugar. Las entradas de reventa para Miami en octubre rondaban los 2,000 dólares cada una, agregó.

Las entradas fueron un regalo de Navidad para sus hijas. "Cuando se lo di a la más pequeña, lloró. Estaba tan emocionada ... ella conoce cada canción, sabe todas las letras de cada canción", dijo.

(1 dólar = 0.7785 libras)