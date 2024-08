Irán: Represalias "legítimas" por el asesinato de Ismail Haniyeh

Irán se reserva el derecho de llevar a cabo una "respuesta legítima" contra Israel por el asesinato en Teherán del líder de Hamas Ismail Haniyeh, declaró el ministro de Relaciones Exteriores interino de Irán, Ali Bagheri Kani, a su homólogo egipcio, según la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).

Israel no ha asumido la responsabilidad por el asesinato, pero se presume ampliamente que lo llevó a cabo.

La región ha estado en alerta durante más de dos semanas ante la posibilidad de un ataque directo iraní contra Israel en represalia por el asesinato de Haniyeh.

Estados Unidos ha esperado que la conclusión del acuerdo de liberación de rehenes y alto al fuego en Gaza, evite tal ataque, temiendo que desate una guerra regional, al igual que espera restaurar la calma en el Medio Oriente.

Bagheri Kani enfatizó que la respuesta de Irán estará en línea con lo que considera sus "derechos inherentes y legítimos". El jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani y Ali Bagheri Kani, ministro iraní de Asuntos Exteriores, tomada de la X oficial de este último. (credit: SCREENSHOT/X)

Participación catarí

Justo un día antes había hablado con el Primer Ministro catarí Mohammed al-Thani.

Tanto Qatar como Egipto han estado mediando esfuerzos para un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza con la ayuda de Estados Unidos.

Qatar acogió conversaciones de alto el fuego en Doha el viernes y se espera que Egipto acoja lo que Estados Unidos espera que sea una última ronda de conversaciones el próximo miércoles.

Al describir la conversación X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán citó a Baghari Kani explicando que "discutimos lo último sobre los crímenes del régimen sionista en Gaza y las formas de detenerlos", incluyendo a través de la diplomacia.

The Washington Post informó que Al-Thani había pedido a Irán que se abstuviera de atacar directamente a Israel. Estados Unidos ha enviado el mismo mensaje. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los expertos han especulado que Irán podría elegir otro medio de respuesta que no incluya un ataque directo, aunque la amenaza de tal posibilidad sigue siendo alta.

Un funcionario de alto rango de Estados Unidos dijo a los reporteros el viernes que su país estaba preparado para ayudar a defender a Israel contra un ataque iraní, como lo hizo en abril. Estados Unidos ha desplegado recursos militares adicionales en la región para ayudar en tales esfuerzos.

El funcionario dijo, sin embargo, que "Creo que el objetivo principal es en última instancia reducir las tensiones en la región. E Irán afirma a aquellos con quienes están hablando, incluidos muchos de mis colegas aquí de Qatar que han estado en contacto con altos funcionarios iraníes en los últimos dos días ... que quieren ver un alto el fuego en Gaza".