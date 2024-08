Protestas se extienden por violación y asesinato de doctora en India

Algunos doctores juniors indios permanecieron fuera del trabajo el domingo mientras exigían justicia rápida para una colega que fue violada y asesinada, a pesar de que terminó una huelga convocada por una gran asociación de doctores, mientras que otras personas realizaron protestas en las calles.

Doctores en todo el país han llevado a cabo protestas, marchas con velas y se han negado a atender pacientes que no sean de emergencia en la última semana después del asesinato de la estudiante de posgrado de 31 años de medicina de tórax en las primeras horas del 9 de agosto en la ciudad oriental de Kolkata.

En solidaridad con los doctores, miles de personas marcharon por las calles de Kolkata el domingo por la noche cantando "queremos justicia", mientras las autoridades en el estado de Bengala Occidental luchan por contener las manifestaciones contra el horrendo crimen.

Las activistas dicen que el incidente en el R.G. Kar Medical College and Hospital de la era colonial británica ha destacado cómo las mujeres en la India continúan sufriendo a pesar de las leyes más estrictas que se implementaron después de la violación en grupo y asesinato de una estudiante de 23 años en un autobús en movimiento en Delhi en 2012.

"Mi hija se ha ido, pero ahora tengo a millones de hijos e hijas conmigo", dijo el padre de la víctima, que no puede ser identificado según la ley india, a los reporteros el sábado por la noche, refiriéndose a los médicos que protestaban. "Esto me ha dado mucha fuerza y siento que obtendremos algo de ello."

Las velas arden, mientras los carteles cuelgan de un árbol en protesta contra lo que los médicos dicen que es la violación y el asesinato de un médico en prácticas, dentro de las instalaciones del Hospital y Facultad de Odontología Dr. R. Ahmed en Calcuta, India, el 13 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Sahiba Chawdhary)

India introdujo cambios sustanciales en el sistema de justicia penal, incluidas penas más severas, después del ataque de 2012, pero los activistas dicen que poco ha cambiado y no se ha hecho lo suficiente para disuadir la violencia contra las mujeres.

Un voluntario de la policía, designado para ayudar al personal policial y a sus familias con las admisiones hospitalarias cuando sea necesario, ha sido arrestado y acusado del crimen.

Su madre le dijo a Reuters que estaba arrepentida pero que brindaría todo el apoyo que su hijo necesite.

"No debería haber dado a luz a mi hijo... es un gran error", dijo en su casa.

La Asociación Médica de la India, cuya huelga de 24 horas terminó a las 6 a.m. (0030 GMT) del domingo, le dijo al Primer Ministro Narendra Modi en una carta que, dado que el 60% de los médicos de la India son mujeres, necesitaba intervenir para garantizar que el personal del hospital estuviera protegido por protocolos de seguridad similares a los de los aeropuertos.

'PODRÍAN DETENERSE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA'

El hospital R.G. Kar ha sido sacudido por la agitación y las manifestaciones durante más de una semana. La policía prohibió la concentración de cinco o más personas alrededor del hospital durante una semana a partir del domingo, lo cual fue desafiado por los manifestantes al final del día antes de dispersarse.

El gobierno ha instado a los médicos a regresar a sus funciones para tratar los crecientes casos de dengue y malaria, mientras establece un comité para sugerir medidas que mejoren la protección de los profesionales de la salud.

La mayoría de los médicos habían vuelto a sus actividades habituales, dijeron funcionarios de la IMA.

"Los médicos han vuelto a su rutina", dijo el Dr. Madan Mohan Paliwal, jefe de la IMA en el estado más poblado, Uttar Pradesh. "La próxima medida se decidirá si el gobierno no toma medidas estrictas para proteger a los médicos... y esta vez podríamos detener también los servicios de emergencia".

Pero el Foro de Acción Conjunta de Residentes y Médicos Internos de Toda India dijo el sábado que continuaría con una "cese de actividades a nivel nacional" con un plazo de 72 horas para que las autoridades realicen una investigación exhaustiva y realicen arrestos.

En el estado natal de Modi, Gujarat, más de 6,000 médicos en formación en hospitales gubernamentales continuaron alejados de los servicios médicos no urgentes el domingo por tercer día, aunque los institutos privados reanudaron operaciones normales.

El Dr. Prabhas Ranjan Tripathy, superintendente médico adicional del Instituto de Ciencias Médicas de Toda India en la ciudad oriental de Bhubaneswar, dijo que los médicos internos y pasantes no habían vuelto a sus tareas.

"Hay mucha presión sobre los demás porque la mano de obra se reduce", dijo.