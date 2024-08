Shaq graba video en hebreo para niños israelíes afectados por el 7 de octubre

El gran jugador de la NBA Shaquille O'Neal grabó un mensaje para los niños israelíes cuyos familiares fueron asesinados o tomados como rehenes en el ataque de Hamas del 7 de octubre, diciéndoles "Te quiero" y hablando en hebreo.

Shaq grabó el video para los niños en el Campamento Timberlane, un campamento de verano en Haliburton, Canadá, que, en asociación con la organización israelí OneFamily, lleva a cabo un programa para "jóvenes israelíes que han sido directamente afectados por el terror y la guerra."

La grabación se produjo cuando Chen Kraunik, un empleado de OneFamily y exjugador profesional de baloncesto israelí cuyo padre Arik fue asesinado el 7 de octubre en el kibutz Be'eri, hizo una videollamada con O'Neal, dijo la organización en una publicación de Instagram que luego eliminó. (Un representante de OneFamily dijo que el grupo eliminó el video de las redes sociales porque "en realidad no es nuestro para compartir. No lo tomamos").

"Camp Timberlane! ¡Hola! ¡Shalom! Este es Shaquille O'Neal," dice el retirado centro del salón de la fama en el video, que el campamento publicó en Instagram la semana pasada antes de borrarlo también. "Solo quería saludarlos y hacerles saber que los quiero."

O'Neal continuó, "A todos los increíbles niños de OneFamily, sé que vinieron de muy lejos. Espero que se estén divirtiendo. Los queremos mucho. Gracias por venir. Y hablaremos pronto."

Thank you @SHAQ for sharing this message with young Israeli victims of October 7 who will be spending time at Camp Timberlane. You are a true Mensch pic.twitter.com/W8b1YigX8a