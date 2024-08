Fundador y CEO de Telegram arrestado en aeropuerto francés por múltiples cargos

Pavel Durov, el fundador y CEO del servicio de mensajería Telegram, fue arrestado al bajar de su avión privado en la pista del aeropuerto de Le Bourget, París, informó el canal francés TF1 el sábado.

OFMIN, una parte de la dirección nacional de la policía judicial francesa, emitió una orden de arresto contra Durov, un ciudadano franco-ruso, debido a la falta de cooperación con las autoridades y la presunta complicidad en el tráfico de drogas, delitos criminales pedófilos y fraude, según TF1.

Se dice que Durov, de 39 años, fue arrestado a las 8 pm hora francesa, tras haber volado desde Azerbaiyán. La orden de arresto contra Durov solo era válida si estaba en suelo francés. Como resultado, TF1 informó que Durov viajaba a través de los Emiratos Árabes Unidos, países de la antigua Unión Soviética y Sudamérica para evitar ser arrestado en Europa. También se informó que evitaba viajar por países donde Telegram está bajo vigilancia.

"Hizo un gran error esta noche", dijo una fuente cercana a la investigación a TF1. "No sabemos por qué... ¿Fue este vuelo solo una escala? En cualquier caso, está bajo custodia".

TF1 informó que los investigadores de la dirección francesa de lucha contra el fraude pusieron a Durov bajo custodia, y el CEO comparecerá ante un juez el sábado por la noche antes de una posible acusación el domingo. Los presuntos delitos incluyen: terrorismo, suministro de narcóticos, fraude, lavado de dinero, recepción de bienes robados y otros.

TF1 afirmó que el empresario podría enfrentar hasta 20 años de prisión. La violencia y el terrorismo se difunden en Telegram. (credit: Screenshots from Telegram)

"Pavel Durov terminará en prisión preventiva, eso es seguro", dijo la fuente a TF1/LCI. "En [Telegram], permitió que se cometieran innumerables delitos y crímenes, y él no hizo nada para moderarlos".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la Embajada de Rusia en Francia ha tomado las medidas necesarias para aclarar la situación de Durov, informó TASS.

Vladislav Davankov, Vicepresidente de la Duma Estatal de Rusia, habló con el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, solicitando la liberación de Durov.

El representante de Rusia en organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, tuiteó "Algunas personas ingenuas aún no entienden que si juegan un papel más o menos visible en el espacio de información internacional, no es seguro para ellos visitar países que se están moviendo hacia sociedades mucho más totalitarias". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Tucker Carlson, comentarista estadounidense, tuiteó que Durov fue arrestado por intentar "ejercer la libertad de expresión".

"Pavel Durov está esta noche en una cárcel francesa, siendo una advertencia viva para cualquier propietario de plataformas que se niegue a censurar la verdad a instancias de gobiernos y agencias de inteligencia. La oscuridad está descendiendo rápidamente sobre el mundo antes libre".

Controversias de Telegram

Telegram, con sede en Dubái, fue fundado por el ruso Durov, quien abandonó Rusia en 2014 después de negarse a cumplir con las demandas de cerrar comunidades de oposición en su plataforma de redes sociales VK, la cual vendió.

Durov, a quien Forbes estima que tiene una fortuna de $15.5 mil millones, dijo que algunos gobiernos habían intentado presionarlo, pero que la aplicación, que ahora tiene 900 millones de usuarios activos, debería seguir siendo una "plataforma neutral" y no un "actor en geopolítica".

Telegram ha enfrentado controversia recientemente después de que Durov dijo en una entrevista que la aplicación emplea solo alrededor de 30 ingenieros. Ese comentario, hecho en una entrevista en abril de 2024 con Tucker Carlson, generó preocupaciones sobre la falta de inversión de Telegram en la privacidad y seguridad de los usuarios.

Se ha informado que las políticas de moderación de Telegram han sido laxas desde la concepción de la aplicación, y se sabe que las políticas de privacidad y encriptación de la aplicación atraen a grupos que buscan difundir contenido odioso. La plataforma ha enfrentado problemas de desinformación y discursos de odio, especialmente discursos antisemitas después del 7 de octubre de 2023.

The Media Line y Reuters contribuyeron a este informe.