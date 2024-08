Emiratos Árabes Unidos acepta a diplomático talibán como embajador de Afganistán

Los Emiratos Árabes Unidos han aceptado las credenciales de un diplomático designado por los talibanes como embajador de Afganistán, dijo un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos el jueves, convirtiendo al estado del Golfo en el segundo país, después de China, en aceptar un enviado talibán a ese nivel.

Diplomáticos talibanes han controlado la embajada de Afganistán en Abu Dabi y su consulado en Dubái desde al menos el año pasado, han dicho diplomáticos extranjeros, aunque aparentemente sin una aceptación formal como diplomáticos afganos.

El funcionario de los Emiratos Árabes Unidos dijo a Reuters que la aceptación de "las credenciales del embajador de Afganistán" reafirma la determinación del estado del Golfo de construir puentes y ayudar a los afganos, incluyendo a través de proyectos de desarrollo y reconstrucción.

El funcionario no indicó si los Emiratos Árabes Unidos, uno de los tres países que han reconocido al gobierno talibán de 1996-2001, ahora reconocen a los talibanes como el gobierno de Afganistán.

Ningún otro gobierno ha reconocido oficialmente al gobierno talibán desde que regresó al poder hace tres años y hasta ahora, solo Beijing había aceptado formalmente las credenciales de un embajador.

Sin embargo, los designados talibanes están dirigiendo misiones diplomáticas en varios países, incluido en el vecino Pakistán. Soldados talibanes celebran el segundo aniversario de la caída de Kabul en una calle cercana a la embajada estadounidense en Kabul, Afganistán, 15 de agosto de 2023. (credit: REUTERS/ALI KHARA)

El Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por los talibanes dijo en un comunicado que Mawlawi Badreddin Haqqani había sido nominado como su embajador y presentó sus credenciales al subsecretario adjunto de asuntos de protocolo del ministerio de relaciones exteriores de los Emiratos Árabes Unidos.

"El recién nombrado Embajador de Afganistán pronto presentará formalmente sus credenciales al Emir de los Emiratos Árabes Unidos durante una ceremonia oficial", dijo el ministerio.

Relaciones talibanes-emiratíes

Los talibanes mantienen lazos económicos con los Emiratos Árabes Unidos, que ganó contratos para operar en el aeropuerto de Kabul en 2022. El ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, designado como "terrorista global especialmente designado" por Estados Unidos, se reunió con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en Abu Dhabi en junio.

Los talibanes entraron en la capital de Afganistán el 15 de agosto de 2021, mientras las fuerzas de seguridad afganas, establecidas con años de apoyo occidental, se desmoronaban y el presidente Ashraf Ghani respaldado por Estados Unidos huía. La milicia de los Emiratos Árabes Unidos había combatido junto a las fuerzas lideradas por Estados Unidos durante la guerra de 20 años que expulsó a los talibanes en 2001.

Aunque China y los Emiratos Árabes Unidos no han reconocido formalmente la administración talibán ni confirmado ningún cambio oficial en las relaciones, diplomáticos y analistas internacionales señalan que aceptar formalmente a un embajador es un área gris en la diplomacia internacional que podría constituir lazos mejorados.

Muchos gobiernos, especialmente naciones occidentales como Washington, han dicho que el camino hacia cualquier reconocimiento formal de los talibanes quedará estancado hasta que cambien su postura sobre los derechos de las mujeres y reabran las escuelas secundarias y universidades para niñas y mujeres.

Los talibanes dicen que respetan los derechos de acuerdo a su interpretación de la ley islámica y que las restricciones en su sector bancario y la falta de reconocimiento están obstaculizando su economía.