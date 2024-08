Sirio afiliado a ISIS responsable de ataque terrorista en Alemania que mató a tres

El grupo Estado Islámico reclamó la responsabilidad el sábado por un ataque con cuchillo en la ciudad alemana de Solingen que mató a tres personas y dejó heridas a otras ocho.

Un solicitante de asilo sirio de 26 años se entregó a la policía, reclamando la responsabilidad por el ataque terrorista, informó AFP el domingo por la mañana, citando a la policía alemana. Ha sido arrestado provisionalmente y su participación "en los eventos está actualmente bajo una investigación exhaustiva", según el comunicado policial reportado por AFP.

La policía había detenido a un adolescente que podría estar conectado con el ataque con cuchillo, pero el autor aún estaba prófugo hasta el sábado. Otra persona también fue arrestada más tarde el sábado por la noche.

Al describir al hombre que atacó como un "soldado del Estado Islámico", el grupo terrorista dijo en un comunicado en su cuenta de Telegram: "Llevó a cabo el ataque en venganza por los musulmanes en Palestina y en todas partes".

No proporcionó inmediatamente ninguna evidencia para su afirmación, y no estaba claro qué tan cercana era la relación entre el atacante y el Estado Islámico.

Hendrik Wuest, primer ministro del estado de Renania del Norte-Westfalia, describió el ataque del viernes por la noche durante un festival en la ciudad como un acto de terror. Agentes de policía aseguran la zona de un incidente, después de que varios individuos murieran el viernes por la noche cuando un hombre apuñaló al azar a los transeúntes con un cuchillo, en un festival de la ciudad de Solingen, Alemania, 24 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/THILO SCHMUELGEN)

El festival honró el 650 aniversario de la ciudad

La policía estaba llevando a cabo una búsqueda del agresor. Dijeron que habían detenido a un joven de 15 años y estaban investigando si esta persona estaba vinculada al atacante.

"Este ataque ha golpeado el corazón de nuestro país", dijo Wuest a los reporteros.

La ministra del Interior, Nancy Faeser, dijo que las autoridades estaban haciendo todo lo posible para capturar al agresor.

El ataque tuvo lugar en el Fronhof, una plaza de mercado en la ciudad alemana occidental donde bandas en vivo estaban tocando como parte de un festival que marcaba el 650 aniversario de la ciudad.

Markus Caspers, un oficial de la fiscalía pública en Düsseldorf, dijo que las autoridades estaban tratando el ataque como un posible incidente terrorista porque no había otro motivo conocido y las víctimas parecían no estar relacionadas.

Un funcionario de policía, Thorsten Fleiss, dijo que el agresor parecía apuntar a la garganta de sus víctimas.

"El perpetrador debe ser capturado rápidamente y castigado en toda la extensión de la ley", dijo el canciller Olaf Scholz en una publicación en X.

La policía acordonó la plaza el sábado y los transeúntes colocaron velas y flores fuera de las barreras.

"Estamos llenos de shock y dolor", dijo el alcalde de Solingen, Tim-Oliver Kurzbach, a los periodistas.

Un músico alemán que se hace llamar Topic dijo que estaba tocando en un escenario cercano cuando ocurrió el incidente. Le informaron sobre lo que había sucedido pero se le pidió que continuara tocando "para evitar causar un ataque de pánico masivo", escribió en Instagram.

Finalmente le dijeron que parara y "como el agresor seguía prófugo, nos escondimos en una tienda cercana mientras helicópteros de policía nos sobrevolaban", escribió Topic.

Las autoridades cancelaron el resto del festival de fin de semana.

Las puñaladas y tiroteos mortales son relativamente raros en Alemania. El gobierno dijo a principios de este mes que quería endurecer las normas sobre cuchillos que se pueden llevar en público reduciendo la longitud máxima permitida.

En junio, un policía de 29 años fue apuñalado mortalmente en Mannheim durante un ataque en una manifestación de extrema derecha. Un ataque con cuchillo en un tren en 2021 hirió a varias personas.

El ministro de Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, visitó la escena en Solingen temprano el sábado. Les dijo a los reporteros que fue un ataque dirigido a la vida humana.

Solingen, conocida por su industria de fabricación de cuchillos, es una ciudad de unas 165,000 personas.

El episodio ocurre antes de tres elecciones estatales el próximo mes en Turingia, Sajonia y Brandeburgo, en las que la extrema derecha antiinmigrante Alternativa para Alemania (AfD) tiene la posibilidad de ganar.

Aunque no se conocían el motivo y la identidad del agresor, un candidato destacado de AfD para una de las elecciones estatales, Bjoern Hoecke, aprovechó el ataque del viernes, publicando en X: "¿Realmente quieren acostumbrarse a esto? Libérense y pongan fin a esta locura de la multiculturalidad forzada".