Woodruff afirma falsamente que Trump instó a Netanyahu a no cerrar un acuerdo

La periodista estadounidense de PBS, Judy Woodruff, generó controversia tras un informe falso en la Convención Nacional Demócrata de 2024 el lunes, donde afirmó que el expresidente Donald Trump instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a no aceptar un acuerdo de alto el fuego con Hamas durante una conversación telefónica a mediados de agosto.

"La información es que el expresidente Trump está al teléfono con el primer ministro de Israel, instándole a no cerrar un acuerdo en este momento porque se cree que beneficiaría a la campaña de Harris", dijo Woodruff inicialmente el lunes.

La declaración que hizo Woodruff resultó ser falsa en dos aspectos. En primer lugar, la conversación telefónica a la que se refirió Woodruff nunca tuvo lugar y se basó en un informe falso que circulaba en los medios de comunicación Axios y Reuters.

Además, el informe falso que circulaba no mencionaba que Trump instó a Netanyahu a rechazar un acuerdo de alto el fuego.

En cambio, el falso informe de Axios citó a dos fuentes estadounidenses. Una fuente dijo que la llamada reportada estaba destinada a alentar a Netanyahu a aceptar el acuerdo, pero subrayó que no sabía si eso era realmente lo que el ex presidente le dijo a Netanyahu. EL PRIMER MINISTRO Benjamín Netanyahu se reúne con el entonces presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval, en 2020. La supresión de la causa palestina en la política mundial se debió en gran medida a los esfuerzos israelíes durante la administración Trump, señala el escritor. (credit: TOM BRENNER/REUTERS)

Tras la declaración que hizo, Woodruff compartió una publicación de aclaración en X, anteriormente Twitter, en la que dijo que la conversación entre Trump y Netanyahu a la que se refería no se basaba en una investigación original, sino en informes de Axios y Reuters.

"En el momento de la televisión en vivo, repetí la historia porque no había visto informes posteriores en los que ambas partes lo negaran. Fue un error y pido disculpas por ello", decía la publicación.

I want to clarify my remarks on the PBS News special on Monday night about the ongoing cease fire talks in the Middle East. As I said, this was not based on my original reporting; I was referring to reports I had read, in Axios and Reuters, about former President Trump having…