Shein revela casos de trabajo infantil en medio de preocupaciones por la sostenibilidad ambiental

El minorista de moda rápida Shein encontró dos casos de trabajo infantil en sus proveedores el año pasado, según dijo en su informe de sostenibilidad de 2023, mientras intensificaba las auditorías de fabricantes en China para disipar las críticas a su modelo de negocio de bajo costo antes de su planificada salida a bolsa.

Shein dijo en el informe del jueves que había suspendido pedidos a los proveedores que habían empleado a menores de 16 años, volviendo a comprarles solo después de que hubieran fortalecido sus procesos, incluida la verificación de la identidad de los trabajadores.

La compañía dijo que ambos casos se habían "resuelto rápidamente", con medidas de remedio que incluyen la terminación de contratos de empleados menores de edad, la realización de exámenes médicos y la facilitación de la repatriación a los padres o tutores según fuera necesario.

Shein endureció su política de proveedores en octubre pasado después de encontrar casos de trabajo infantil, por lo que cualquier violación grave, llamada "Violaciones de Terminación Inmediata", resultaría en la terminación inmediata de la relación con el proveedor.

Anteriormente, proveedores como aquellos que empleaban menores tenían 30 días para resolver el problema, de lo contrario Shein cortaría lazos. El logotipo de Shein y su tienda web aparecen en esta ilustración tomada el 16 de mayo de 2024. (credit: REUTERS/DADO RUVIC/FILE PHOTO)

Annabella Ng, directora senior de relaciones gubernamentales globales en Shein en Singapur, dijo que la política actualizada de cadena de suministro tuvo en cuenta los comentarios de reguladores y proveedores.

La empresa no había informado previamente la cantidad de casos de trabajo infantil, citando solo el porcentaje de auditorías que encontraron menores en el lugar de trabajo. Esa violación se encontró en el 1.8% de las auditorías de proveedores en 2021, en el 0.3% de las auditorías en 2022 y en el 0.1% en 2023.

"Seguimos vigilantes en la prevención de tales violaciones en el futuro, y de acuerdo con las políticas actuales, terminaremos cualquier proveedor no conforme", dijo Shein en el informe.

Shein, que ha crecido rápidamente vendiendo tops de $5 y vestidos de $10 en línea a compradores de todo el mundo, dijo que se realizaron 3,990 auditorías en 2023, en comparación con las 2,812 en 2022 y las 664 en 2021.

Utilizó Bureau Veritas, Intertek, Openview, SGS, Tuv Rheinland y QIMA para el 92% de sus auditorías el año pasado, y dijo que tiene como objetivo que el 100% de las auditorías sean realizadas por dichas agencias de terceros.

En general, los resultados de las auditorías que Shein publicó mostraron menos violaciones graves que el año pasado.

Preocupaciones por las emisiones

El informe de sostenibilidad de Shein para 2023, publicado más de un año después del informe de 2022, será examinado detenidamente por inversores que estén considerando comprar acciones en el minorista si y cuando salga a bolsa. El grupo presentó una solicitud para una oferta pública inicial en Londres a principios de junio.

En una nota introductoria, el CEO de Shein, Sky Xu, dijo que mejorar la gobernanza de la cadena de suministro de Shein y gestionar su huella de carbono, en particular las emisiones indirectas de "alcance 3", eran áreas "críticas" para la empresa.

Shein envía productos directamente desde proveedores en China a clientes por aire, y sus emisiones por transporte de productos se duplicaron en 2023 a 6.35 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, según mostró el informe.

La empresa tiene un total de 5,800 fabricantes contratados, la mayoría ubicados en la provincia de Guangdong en China.

La empresa ha comenzado a obtener algunos productos de proveedores más cercanos a sus consumidores, en Turquía y Brasil, lo que según ellos les ayudará a reducir las emisiones de transporte. Señalaron que el año pasado lograron ahorrar 49,578 toneladas de CO2 equivalente al cambiar del transporte aéreo al marítimo y terrestre para transportar esos productos.

Shein dijo que presentó metas de reducción de emisiones en junio de este año a la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia, el principal árbitro global de cómo las empresas establecen objetivos climáticos, y está en proceso de validación.

También mencionaron que establecieron un comité de sostenibilidad a nivel de la junta directiva en julio del año pasado, compuesto por su CEO, presidente ejecutivo y tres representantes de inversores: Jiajia Zou de HongShan Partner, Cornelia Gomez, responsable global de ESG en General Atlantic, y Josh Raffaelli, socio gerente de Brookfield Growth.

Cuando se le preguntó si Shein había creado el comité para reforzar su gobernanza debido a la próxima oferta pública inicial, Ng dijo que no podía comentar sobre preguntas relacionadas con la IPO.

"Pero definitivamente hemos estado trabajando en mejorar nuestras estructuras de gobernanza como parte de nuestro viaje general de ESG hacia una mayor transparencia y responsabilidad", dijo.