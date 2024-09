Rusia lanza gran ataque con misiles y drones sobre Ucrania

El sonido de explosiones resonó en el centro de Kyiv el lunes por la mañana durante la hora punta a medida que el ejército de Ucrania advertía sobre un masivo ataque de misiles y drones rusos tras olas de ataques con drones en las primeras horas.

La fuerza aérea informó a los ucranianos que Rusia tenía 11 bombarderos estratégicos TU-95 en el aire y confirmó el lanzamiento de varios misiles. Fuera de la capital ucraniana, los reporteros de Reuters escucharon el sonido de las defensas aéreas atacando objetivos.

Las autoridades locales reportaron explosiones en la ciudad del noroeste de Lutsk y dijeron que un bloque de apartamentos había sido dañado y que estaban verificando posibles víctimas.

El Comando Operativo de las fuerzas armadas polacas dijo el X que las aeronaves polacas y aliadas habían sido activadas después de que Rusia lanzara el ataque que también apuntó a regiones en el oeste de Ucrania y cerca de la frontera con Polonia.

Los ucranianos han estado esperando un importante ataque de misiles rusos desde hace algún tiempo. La embajada de Estados Unidos emitió una advertencia la semana pasada sobre un riesgo elevado de ataque en torno al Día de la Independencia de Ucrania, que Ucrania celebró el sábado.

(credit: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Ucrania ha intensificado sus ataques con drones de largo alcance contra Rusia para intentar responder a Moscú, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

"El deseo de destruir nuestra energía le costará caro a los rusos: su infraestructura", dijo en Telegram Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelenskiy, aparentemente prometiendo represalias.

Rusia lanzó dos oleadas de ataques con drones el lunes anterior, según informó el ejército ucraniano, con información inicial que no mostraba daños ni víctimas.

Hasta 10 drones fueron destruidos en su acercamiento a la ciudad en la región alrededor de Kyiv aproximadamente a las 02:30 GMT, dijo en la app de mensajería Telegram Serhiy Popko, jefe de administración militar de Kyiv. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

No hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia. Tanto Rusia como Ucrania niegan atacar a civiles. Cada uno afirma que sus ataques tienen como objetivo destruir infraestructura clave para el esfuerzo bélico del otro.