Alemania: Scholz promete endurecer las normas de asilo tras el presunto atentado islamista

El canciller alemán Olaf Scholz prometió intensificar las deportaciones el lunes durante una visita a Solingen, donde una masacre mortal vinculada al Estado Islámico ha fortalecido a la oposición de extrema derecha y ha generado críticas al manejo de la migración por parte de su gobierno.

"Debemos hacer todo lo posible para garantizar que aquellos que no pueden ni están autorizados a quedarse en Alemania sean repatriados y deportados", dijo Scholz a los reporteros en la ciudad occidental, donde colocó una flor en el lugar del crimen.

"Esto fue terrorismo, terrorismo contra todos nosotros", agregó.

El canciller alemán, Olaf Scholz, conversa con ciudadanos durante un acto en Magdeburgo, Alemania, el 25 de agosto de 2022. (credit: REUTERS/FABRIZIO BENSCH)

El ataque, en el que se acusa a un presunto miembro del Estado Islámico de 26 años de edad procedente de Siria de matar a tres personas, ha avivado las tensiones políticas sobre las normas de asilo y deportación antes de tres elecciones estatales el próximo mes.

El grupo terrorista islamista reclamó la responsabilidad por el ataque, que ocurrió el viernes por la noche durante un festival que celebraba los 650 años de historia de Solingen. Además de los tres muertos, ocho resultaron heridos, algunos de gravedad.

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que aboga por medidas más estrictas en materia de migración, lidera las encuestas en Sajonia y Turingia, donde se celebrarán elecciones estatales el domingo, y en Brandeburgo, donde las elecciones serán el 22 de septiembre.

La AfD aprovechó el ataque en su campaña electoral, con Bjoern Hoecke, el principal candidato del partido en Turingia, ofreciendo a los votantes la elección de "Hoecke o Solingen".

Los expertos en encuestas de opinión Stefan Merz de Infratest dimap y Manfred Guellner de Forsa dijeron a Reuters que el ataque probablemente no se traduciría en más votos para el partido de extrema derecha porque sus seguidores ya habían sido movilizados por temas relacionados con la migración.

Merz de Infratest dimap mencionó la posibilidad de que la CDU de centro-derecha podría beneficiarse a expensas de los Socialdemócratas de centro-izquierda de Scholz.

DEPORTACIÓN FALLIDA

El ataque pone presión sobre Scholz ya que sus Socialdemócratas, junto a sus socios de coalición Verdes y Liberales, están rezagados en las encuestas después de meses de disputas.

Como señal de una retórica más dura, Scholz prometió en octubre de 2023 aumentar las deportaciones "a lo grande", una promesa que repitió después de su visita a la escena del ataque en Solingen.

Nuevamente en junio, Scholz dijo que tomaría una postura más firme sobre las deportaciones después de que un hombre afgano apuñalara a un oficial de policía, quien luego murió a causa de sus heridas, durante un ataque en una manifestación de extrema derecha en la ciudad de Mannheim.

Scholz dijo el lunes que las deportaciones habían aumentado en alrededor de dos tercios en comparación con los niveles de 2021. "Pero eso no es motivo para que nos quedemos de brazos cruzados y nos relajemos", añadió, diciendo que el gobierno estaba considerando formas legales y prácticas para aumentar los números.

Según los medios alemanes, las autoridades habían planeado deportar al sospechoso del ataque del viernes a Bulgaria el año pasado bajo las reglas de asilo de la Unión Europea. La deportación no tuvo éxito porque el hombre no estaba en su alojamiento de refugiados cuando las autoridades intentaron llevar a cabo la medida, según los informes.

Un portavoz gubernamental dijo que el plan de deportación había "fracasado en la práctica" en lugar de en una base legal.