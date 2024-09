El Papa Francisco dice que negar ayuda a los migrantes es un 'pecado grave'

El Papa Francisco criticó enérgicamente el trato a los migrantes que cruzan el Mar Mediterráneo para ingresar a Europa, diciendo que era un "pecado grave" no ofrecer ayuda a los barcos de migrantes.

"Hay quienes trabajan sistemáticamente y con todos los medios para rechazar a los migrantes," dijo el pontífice durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro.

"Y esto, cuando se hace con conciencia y responsabilidad, es un pecado grave," dijo.

El papa ha hablado con frecuencia sobre el trato a los migrantes a lo largo de sus 11 años de papado. Pero sus palabras del miércoles, invocando términos católicos para uno de los peores tipos de pecado, fueron especialmente fuertes.

Los migrantes que cruzan el Mar Mediterráneo en embarcaciones simples o botes caseros desde el norte de África y Oriente Medio han sido objeto de un intenso debate en toda Europa en la última década. Migrantes de pie en un bote de hierro cerca del barco de rescate de la ONG Open Arms ''Astral'' en aguas internacionales al sur de Lampedusa, en el Mar Mediterráneo central, 11 de agosto de 2024. (credit: JUAN MEDINA / REUTERS)

La Organización Internacional para las Migraciones estima que más de 30,000 migrantes que cruzan el Mediterráneo han desaparecido desde 2014.

En Italia, un barco de rescate operado por la organización Médicos Sin Fronteras recibió una orden de detención de 60 días el lunes. Las autoridades dijeron que la embarcación, que había realizado varias operaciones de rescate el 23 de agosto, no comunicó adecuadamente sus movimientos.

Médicos Sin Fronteras refutó esas afirmaciones

"Nos han sancionado por simplemente cumplir con nuestro deber legal de salvar vidas", dijo en un comunicado.

El Papa Francisco el miércoles pidió la expansión de las rutas de acceso para los migrantes y una "gobernanza global de la migración basada en la justicia, fraternidad y solidaridad". El papa dijo que el problema no se resolvería mediante la "militarización de las fronteras".

En las últimas semanas, el papa había estado ofreciendo una serie de reflexiones sobre asuntos espirituales católicos en sus audiencias semanales.

Al comienzo de sus declaraciones del miércoles, el papa dijo que estaba posponiendo esa serie esta semana, para considerar "a las personas que están cruzando mares y desiertos para encontrar un lugar donde puedan vivir en paz y seguridad".

La audiencia del miércoles fue la última antes de que Francis, de 87 años, se embarque la próxima semana en una ambiciosa visita de cuatro países por el sudeste asiático del 2 al 13 de septiembre. Es el viaje más largo hasta ahora del pontífice, que ahora usa regularmente una silla de ruedas debido al dolor en las rodillas y la espalda.