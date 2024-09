Oasis se reunirá el próximo año ¡Es oficial!

La legendaria banda de rock británica Oasis confirmó los rumores el martes de que se reunirán después de 15 años, con los hermanos Noel y Liam Gallagher planeando una serie de conciertos en vivo en 2025.

Oasis, cuyo álbum debut Definitely Maybe se lanzó hace 30 años, se separó en 2009 cuando el guitarrista principal y principal compositor Noel dijo que ya no podía trabajar con el vocalista Liam.

"Esto es todo, esto está sucediendo", anunció la banda en X, diciendo que las entradas saldrán a la venta el sábado. El primer concierto se llevará a cabo en Cardiff, Gales, el 4 de julio del próximo año.

Oasis dijo que tocarían un total de 14 conciertos en Cardiff, Manchester - donde la banda se formó en 1991 - Londres, Edimburgo y Dublín, en la etapa doméstica de una gira mundial.

"Las armas han caído en silencio. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a verlo. No será televisado", dijo la banda en un comunicado en su sitio web. Concierto en Hutzot Hayotzer (credit: WIKIMEDIA)

Los fanáticos han especulado sobre una reunión durante un tiempo

El anuncio del martes sigue a un fin de semana de especulaciones sobre una reunión, que la plataforma de streaming de música Spotify dijo que había provocado un aumento del 160% en la transmisión a nivel mundial durante un período de dos horas el lunes en comparación con la semana anterior.

Una gira en 2025 marcará el 30 aniversario del segundo álbum de Oasis, (What’s the Story) Morning Glory?, que incluyó los sencillos "Don’t Look Back in Anger" y "Wonderwall".

(What’s the Story) Morning Glory? llegó a vender más de 22 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum más vendido de la década de 1990 en Gran Bretaña y en el avance de la banda en Estados Unidos.