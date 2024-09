Tolerancia: La clave de la comprensión y la paz global

La vida está llena de eventos inesperados y desarrollos asombrosos en cada rincón de nuestro planeta. Por un lado, estamos presenciando el imparable ascenso de la inteligencia artificial, que promete desbloquear oportunidades sin precedentes, liberándonos de tareas mundanas y enriqueciendo nuestras vidas. Sin embargo, por otro lado, el mundo se tambalea al borde de un conflicto generalizado, con guerras locales que nos acercan peligrosamente a una confrontación global. Es una realidad desalentadora solo 25 años en el siglo XXI, un siglo que alguna vez fue anunciado como el amanecer de la innovación, la prosperidad y la paz para todos. Lamentablemente, estas esperanzas aún no se han materializado.

Al reflexionar sobre las causas de estos conflictos, veo que están profundamente arraigadas en mentalidades históricas moldeadas por siglos de diferencias culturales y nacionales. Nací y crecí en Uzbekistán, una tierra empapada de historia como un vital cruce de caminos a lo largo de la "Gran Ruta de la Seda", donde Oriente se encuentra con Occidente. Durante siglos, esta región ha sido un crisol de culturas donde personas de diversas nacionalidades, religiones e idiomas coexisten armoniosamente. Comprender y apreciar esta diversidad cultural es crucial, ya que es la clave para la importancia histórica de la región. A pesar de la historia turbulenta de la región, marcada por gobernantes cambiantes y imperios en evolución, los lazos de respeto mutuo y cooperación han permanecido sólidos, permitiéndonos superar incluso los momentos más desafiantes.

Hoy en día, las naciones de Asia Central —Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán— albergan a casi 80 millones de personas, con una población que se espera alcance los 100 millones en un futuro cercano. La trayectoria de desarrollo en esta región y los valores que la guiarán tienen una gran importancia para Asia Central y el mundo. Es una región que merece una atención cercana ya que evoluciona rápidamente.

La historia de Asia Central es rica y compleja, con cada capítulo más dramático que el anterior. Hace más de 2,500 años, esta tierra fértil formaba parte del poderoso Imperio Persa. Más tarde, los ejércitos de Alejandro Magno, en su búsqueda por conquistar India, dejaron su legado en su suelo. Casi un milenio después, tribus árabes llevaron el Islam a Asia Central, entrelazándolo gradualmente con la vida cotidiana y las tradiciones de la región. El período islámico temprano en Bujará y Samarcanda fue un momento de florecimiento intelectual y cultural notable, donde la tolerancia no solo era una virtud, sino la base misma de la sociedad. Esta significancia histórica de la tolerancia en Asia Central permitió la coexistencia de diversas comunidades y fomentó los logros intelectuales de estudiosos religiosos como el imán Bujari, el imán Termizi y el imán Samarkandi, junto con científicos pioneros como Al-Farabi, Al-Juarismi, Beruni y Avicena.

Los siglos IX y X de Asia Central son justamente considerados como un Renacimiento, cuando se establecieron las bases de un "sistema de relaciones éticas" entre personas de diferentes creencias, etnias y culturas. Es notable que Uzbekistán, un país donde conviven más de 130 nacionalidades, nunca haya experimentado conflictos religiosos, lo cual es un testimonio de la sabiduría perdurable de este sistema.

Durante más de un milenio, Asia Central ha forjado un sistema de valores simple pero profundo. En su núcleo yace un profundo respeto propio arraigado en el orgullo por la herencia, la historia y el folclore de uno. Este respeto propio es personal y comunitario, permitiendo a las personas caminar con dignidad y tratar a otros con el máximo respeto, independientemente de la edad, origen o estatus social. En Uzbekistán, incluso un niño pequeño sabe saludar a los demás con "Salam Aleikum", ya sean conocidos o extraños. Este saludo no es solo una cortesía; es la primera regla en un código no escrito de relaciones humanas, un código que trasciende las diferencias y enfatiza nuestra humanidad compartida.

En este contexto, no importa qué idioma hable alguien, qué religión siga o de dónde provenga. Lo que importa es el reconocimiento de que todos somos iguales. Esta simple verdad, combinada con la antigua tradición de hospitalidad que se remonta a la época de Abraham, conocido en el Este como el Profeta Ibrahim, es central en el código de honor uzbeko. Para experimentar la genuina hospitalidad uzbeka, visita cualquier hogar, ciudad o pueblo en cualquier momento, y serás recibido como un huésped honrado. Esta hospitalidad no se trata solo de la abundancia de comida deliciosa, es una expresión de calidez y sinceridad ofrecida desde lo más profundo del corazón.

¿Cuál es el secreto de este duradero "código de honor"? ¿Cómo se ha conservado a través de siglos de cambios? Una vez más, la sabiduría popular ofrece la respuesta: "Las palabras de nuestros antepasados son los ojos de la sabiduría", como dice un viejo proverbio. De hecho, el respeto por los mayores y la reverencia por la familia son fundamentales para la vida uzbeka. Arraigados en la práctica diaria, estos valores han resistido la prueba del tiempo, asegurando que el código de honor siga siendo relevante y poderoso en la actualidad.

Este código ha sido probado muchas veces a lo largo de los siglos. Un ejemplo conmovedor es la respuesta de Uzbekistán durante la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo refugio a cientos de miles de personas desplazadas de Europa del Este. A pesar de sus diferencias de nacionalidad, religión e idioma, estos refugiados encontraron seguridad y comodidad en Uzbekistán. Entre los refugiados se encontraban más de doscientos mil judíos europeos. La amabilidad y generosidad de la gente común de Uzbekistán les ayudó a sobrevivir a los horrores de la guerra. Muchos decidieron quedarse después de que terminara el conflicto, convirtiéndose en parte del tapiz multicultural de Uzbekistán.

Hoy, gracias a este "código de honor" profundamente arraigado, basado en la tolerancia, Asia Central sigue siendo una "isla de estabilidad" en un mundo asediado por conflictos. Aquí, personas de diferentes orígenes viven juntas en paz y amistad.

Escribo estas palabras para enfatizar que la clave del alto "índice de felicidad" de Uzbekistán radica en su compromiso inquebrantable con la tolerancia. El mundo podría aprender mucho de la sabiduría del pueblo uzbeko, una sabiduría basada en el amor por el prójimo y la búsqueda de la unidad sobre la división. En última instancia, todos somos hijos del mismo Creador, y si bien nuestras diferencias nos hacen únicos, la paz es nuestra responsabilidad compartida.

El escritor es el Presidente de HIT, el Instituto de Tecnología de Holon.