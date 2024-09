Tifón histórico en Japón deja tres muertos y millones de evacuados

Millones de personas fueron ordenadas a evacuar sus hogares el jueves mientras el tifón Shanshan azotaba el suroeste de Japón con fuertes vientos y lluvias torrenciales, dejando sin energía, paralizando el tráfico aéreo y obligando a las principales fábricas a cerrar.

Hasta el momento, al menos tres personas han sido muertas y scores heridas en lo que las autoridades han advertido que podría ser uno de los tifones más fuertes que han azotado la región.

Toyota 7203.T suspendió operaciones en todas sus plantas nacionales debido al tifón. Al mismo tiempo, otros fabricantes de automóviles, Nissan 7201.T y Honda 7267.T, y empresas de semiconductores como Renesas 6723.T, Tokyo Electron 8035.T, y Rohm 6963.T, también detuvieron temporalmente la producción en algunas fábricas.

Tomoki Maeda, empleado de una funeraria, estaba en un coche fúnebre cuando el tifón golpeó la ciudad de Miyazaki en el sur de Kyushu. La tormenta hizo estallar ventanas y derribó algunas líneas eléctricas y paredes de edificios.

"¡Nunca había experimentado un viento tan fuerte o un tornado en mis 31 años!", dijo Maeda a Reuters.

Según la agencia meteorológica, el tifón estaba trayendo ráfagas de alrededor de 50 metros por segundo (180 km por hora / 112 mph), lo suficientemente fuertes como para volcar camiones en movimiento. A las 09:00 a.m., estaba cerca de la ciudad de Unzen en la prefectura de Nagasaki y se dirigía hacia el norte. Un campo de cultivo queda sumergido debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias del tifón Shanshan en Yufu, prefectura de Oita, suroeste de Japón, 29 de agosto de 2024, en esta foto tomada por Kyodo. (credit: KYODO/VIA REUTERS)

Según la empresa eléctrica Kyushu, más de 200,000 hogares en siete prefecturas estaban sin electricidad por la tarde. La compañía dijo anteriormente que no hubo impacto en su Planta Nuclear de Sendai en la ciudad de Satsumasendai, donde la tormenta tocó tierra el jueves por la mañana.

Millones evacuados, viajes interrumpidos

El Secretario del Gabinete, Yoshimasa Hayashi, dijo en una rueda de prensa que tres personas habían fallecido y una estaba desaparecida en incidentes relacionados con el tifón. Al mismo tiempo, la agencia de gestión de desastres informó que 45 personas sufrieron lesiones.

La agencia meteorológica dijo que después de permanecer sobre Kyushu durante los próximos días, se esperaba que la tormenta se acercara a las regiones centrales y orientales, incluida la capital, Tokio, alrededor del fin de semana.

Las autoridades informaron que más de 5.2 millones de personas han recibido avisos de evacuación en todo el país, principalmente en Kyushu pero también en algunas áreas del centro de Japón. Estas áreas fueron afectadas por fuertes lluvias el miércoles, lo que provocó un deslizamiento de tierra.

Madoka Kubo, quien dirige un hotel en la histórica ciudad ribereña de Hitoyoshi en la prefectura de Kumamoto, dijo a Reuters que todas sus reservas habían sido canceladas y que ahora estaba alojando a adultos mayores que habían sido evacuados de áreas cercanas.

Aerolíneas, incluidas ANA Holdings 9202.T y Japan Airlines 9201.T, ya han anunciado la cancelación de casi 800 vuelos. Los servicios de tren han sido suspendidos en muchas áreas de Kyushu, mientras que cientos de servicios de autobús y ferry también han sido interrumpidos, según el ministerio de transporte.

El tifón Shanshan es el último sistema meteorológico adverso en afectar a Japón. Sigue al tifón Ampil, que a principios de este mes también causó cortes de electricidad y evacuaciones.