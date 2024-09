Incursión iraquí-estadounidense en ISIS muestra que el grupo sigue siendo una amenaza - análisis

La incursión conjunta del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) con las Fuerzas de Seguridad Iraquíes en el oeste de Iraq que mató a 15 operativos del Estado Islámico es un desarrollo importante porque ilustra que ISIS sigue siendo una amenaza.

También muestra la importancia de la coalición liderada por Estados Unidos contra ISIS y el continuo papel de Estados Unidos en Iraq. Washington ha trasladado y reducido la mayor parte de las fuerzas que estaban en Iraq luchando contra el grupo yihadista transnacional cuando fue derrotado en gran medida en 2017.

Estados Unidos también tiene fuerzas en Siria. Aunque ISIS también fue en gran medida derrotado en Siria en 2019, el grupo sigue siendo una amenaza. Desde entonces, milicias respaldadas por Irán en Iraq y Siria han llevado a cabo cientos de ataques contra las fuerzas estadounidenses, incluido el ataque a bases en Iraq, como la base de Asad.

El objetivo de las fuerzas estadounidenses llevó a Estados Unidos a matar a Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en enero de 2020. Luego, Washington trasladó la mayoría de las fuerzas estadounidenses a la región autónoma del Kurdistán en Iraq.

La reciente redada contra ISIS en Iraq ilustra la importancia del papel de Estados Unidos y su estrecha colaboración con el país de Asia Occidental. Las fuerzas de seguridad iraquíes han aumentado sus capacidades en los últimos años. Estados Unidos generalmente dejó de enviar fuerzas en redadas contra ISIS, prefiriendo centrarse en capacitar y equipar a las fuerzas locales con las que Estados Unidos trabaja "por, con y a través de ellos". Combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias hacen la señal de la V al paso de su convoy en Ain Issa, Siria. (credit: REUTERS)

Esto significa que la misión de asesoramiento y asistencia fue en su mayoría reducida. Esto se debió a las amenazas a las fuerzas estadounidenses y a la reducción de su presencia. Esta nueva redada muestra que Washington probablemente está tratando de demostrar la necesidad de la coalición en Iraq, incluso cuando las voces proiraníes allí quieren que Estados Unidos se vaya.

“El elemento de ISIS estaba armado con numerosas armas, granadas y cinturones explosivos ‘suicidas’. No hay indicios de víctimas civiles”, dijo un comunicado del CENTCOM. “Esta operación tuvo como objetivo a los líderes de ISIS para interrumpir y degradar la capacidad de ISIS para planificar, organizar y llevar a cabo ataques contra civiles iraquíes, así como contra ciudadanos estadounidenses, aliados y socios en la región y más allá. Las Fuerzas de Seguridad de Iraq continúan explotando aún más las ubicaciones allanadas”, añadió.

CENTCOM hace hincapié en la continua amenaza del ISIS.

"ISIS sigue siendo una amenaza para la región, nuestros aliados y también para nuestra patria. El CENTCOM de los Estados Unidos, junto con nuestra coalición y socios iraquíes, seguirá persiguiendo agresivamente a estos terroristas. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible", señaló el comunicado.

Los medios regionales ven esta incursión como importante. Los medios de Al-Ain en los Emiratos Árabes Unidos señalaron cómo la incursión muestra la importancia del apoyo logístico de los Estados Unidos y la coalición para Irak y la lucha contra el ISIS.

El papel de los Estados Unidos en el este de Siria también es crucial. A medida que América se dirige a las elecciones, surgirán preguntas sobre su papel en Irak y Siria. La administración Trump buscó abandonar Siria en 2019. Esto desencadenó una invasión turca y el caos, ya que las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por los Estados Unidos fueron atacadas por Turquía, un miembro de la OTAN. Si los Estados Unidos abandonan Irak o Siria, esto pondrá en peligro a las fuerzas asociadas kurdas en la Región del Kurdistán y Siria. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

También podría fortalecer a Irán y al ISIS, así como a fuerzas antioccidentales, incluida Turquía, que ha sido cada vez más anti-Israel y se ha acercado a Irán y Rusia en los últimos años.

Ankara podría estar buscando la reconciliación con el régimen sirio. Esto complacería a Irán y ayudaría a cimentar el control de Teherán sobre partes de Irak y Siria.