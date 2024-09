Demócratas de EE. UU. exigen alto el fuego entre Israel y Hamas

Varios legisladores demócratas de EE. UU. renovaron el llamado a un alto el fuego entre Israel y Hamas el domingo en reacción al asesinato de seis rehenes en un túnel bajo Gaza, mientras que los republicanos criticaron al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por no brindar un apoyo más fuerte a Israel.

Israel recuperó los cuerpos de seis rehenes de un túnel en Gaza donde aparentemente fueron asesinados poco antes de que sus tropas los alcanzaran, desencadenando protestas en Israel el domingo y huelgas planeadas por el fracaso en salvarlos.

El ejército informó que los cuerpos de Hersh Goldberg-Polin, un ciudadano israelí-estadounidense, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y Ori Danino han sido devueltos a Israel.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, habló con los padres de Goldberg-Polin, Rachel Goldberg y Jon Polin, quienes aparecieron en la Convención Nacional Demócrata el mes pasado, para ofrecer condolencias, según un funcionario de la Casa Blanca. Rachel Goldberg, madre de Hersh Goldberg-Polin, que permanece secuestrado en Gaza, reacciona junto a su marido Jon Polin mientras suben al escenario el tercer día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 21 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Vincent Alban)

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, sostuvo una reunión virtual el domingo con las familias de los rehenes estadounidenses que están siendo retenidos por Hamas en Gaza.

Sullivan discutió el continuo impulso diplomático para llegar a un acuerdo que asegure la liberación de los rehenes restantes, según informó la Casa Blanca.

El senador demócrata estadounidense Dick Durbin dijo en una publicación en X, anteriormente Twitter, que estaba "destrozado y devastado" por la noticia de la muerte de Goldberg-Polin, expresando los sentimientos de otros funcionarios y legisladores estadounidenses.

"Debe alcanzarse un alto el fuego de inmediato que permita la liberación de todos los rehenes restantes, que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y que una visión a largo plazo, elusiva y descuidada para la paz y la estabilidad se convierta en una realidad", dijo Durbin, el segundo demócrata de mayor rango en el Senado.

Jonathan Dekel-Chen, cuyo hijo Sagui es otro rehén con ciudadanía estadounidense, dijo que el gobierno de Benjamin Netanyahu se ha negado a entablar negociaciones con Hamas para traer a los rehenes a casa y el tiempo se estaba agotando.

Dijo que "toda la cúpula militar y la comunidad de inteligencia han estado diciendo abierta y públicamente durante semanas y meses que ha llegado el momento de poner fin a los combates en Gaza, traer a casa a nuestros rehenes, tantos como sea posible", Dekel-Chen le dijo al programa "Face the Nation" de CBS.

Culpando a Biden

Los legisladores republicanos el domingo no instaron a un mayor impulso para las negociaciones de alto el fuego, algunos culpando a la administración de Biden-Harris por no apoyar lo suficiente a Israel.

"Siguen alentando y fortaleciendo a Hamás", con llamados a un alto el fuego, dijo el senador republicano Tom Cotton.

Al preguntar qué debería hacer el gobierno de Netanyahu ante las crecientes protestas en Israel, Cotton dijo: "Le instaría a que termine el trabajo contra Hamás, lo que es exactamente lo que Kamala Harris y Joe Biden deberían haber hecho desde el principio".

En un comunicado emitido por la Casa Blanca justo antes de la medianoche del sábado, Harris, la candidata presidencial demócrata, no pidió un alto el fuego y condenó a Hamás por las muertes.

"Hamás es una organización terrorista malvada. Con estos asesinatos, Hamás tiene aún más sangre estadounidense en sus manos. Condeno enérgicamente la brutalidad continua de Hamás, y así debe hacerlo todo el mundo", dijo Harris.

Más tarde, Harris publicó en X que ella y su esposo Doug Emhoff hablaron con los padres de Goldberg-Polin "para expresar nuestras condolencias tras el brutal asesinato de su hijo por terroristas de Hamás."

El senador republicano Lindsey Graham pidió más presión sobre Irán, el principal patrocinador de Hamás, diciéndole a "This Week" de ABC que la administración de Biden e Israel "deberían responsabilizar a Irán por el destino de los rehenes restantes y poner en la lista de objetivos las refinerías de petróleo en Irán si los rehenes no son liberados".