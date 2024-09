Secretario militar israelí estuvo en Moscú para avanzar en el acuerdo de rehenes

La Oficina del Primer Ministro dijo que su secretario militar, el Brig. Gen. Roman Gofman, regresó el domingo de Moscú, donde mantuvo conversaciones sobre formas de avanzar en un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza.

Rusia no ha sido una parte activa de las negociaciones de rehenes, que han sido llevadas a cabo y mediadas por Catar y Egipto con la ayuda de Estados Unidos.

Hamas, el principal grupo terrorista que mantiene a los cautivos, es un grupo proxy iraní. Rusia tiene lazos con Irán y en el pasado ha participado discretamente en diplomacia de canal trasero en nombre de Israel.

Relaciones tensas entre Jerusalén y Moscú

Las relaciones entre Jerusalén y Moscú han estado tensas en los últimos años debido a la guerra ruso-ucraniana, y ha sido crítico activamente de Israel y sus acciones en Gaza.

Moscú también ha tomado en serio el problema de sus ciudadanos duales que han sido mantenidos cautivos, uno de los cuales, Alexander Lobanov, fue uno de los seis rehenes que Hamas mató hace tres días y cuyos cuerpos fueron devueltos a Israel el domingo.

El embajador de Rusia, Anatoly Viktorov, publicó en X que Moscú lamenta profundamente que Lobanov fuera una de las víctimas.

"Lamentamos junto con toda la familia y seres queridos de Alexander Lobanov, especialmente su madre y padre, con quienes hemos estado en contacto constante todo este tiempo", escribió, al expresar sus condolencias a las familias de los seis cautivos. Moscú, dijo, seguirá trabajando para la liberación de Alexander Trufanov, quien también tiene ciudadanía dual israelí-rusa.

Viktorov ecoó la posición de Moscú con respecto a la necesidad de un alto el fuego inmediato en Gaza.

"La posición de Rusia sigue siendo invariable: no una escalada adicional, sino el cese de hostilidades lo más pronto posible responde adecuadamente a la solución de todos los problemas humanitarios apremiantes, incluida la liberación de todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza", dijo.

Netanyahu habló con los padres de Lobanov, Oksana y Grigory, y les pidió disculpas, dijo la Oficina del Primer Ministro.

"Me gustaría decirles cuánto lamento y pedir perdón por no haber logrado traer a Sasha de vuelta con vida", dijo.

"Me gustaría decirles cuánto lamento y pedir perdón por no haber logrado traer a Sasha de vuelta con vida", dijo.