EE.UU. incauta el avión del presidente venezolano y lo traslada a Florida, según CNN

Estados Unidos ha incautado un avión utilizado por el presidente venezolano Nicolás Maduro y lo ha llevado desde la República Dominicana a Florida después de determinar que su compra violó las sanciones estadounidenses, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos el lunes.

La incautación de la aeronave se produjo en medio de la presión continua sobre Maduro en el país y en el extranjero debido a una elección controvertida el 28 de julio que él afirmó haber ganado, mientras que la oposición dijo que sus recuentos de votos mostraban que su candidato lo había derrotado claramente.

Maduro, sus asociados y el vital sector petrolero del estado miembro de la OPEP están bajo fuertes sanciones estadounidenses, y su manejo de la elección ha aumentado las perspectivas de que se puedan imponer más medidas.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo en un comunicado que el avión Dassault Falcon 900EX fue comprado ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma y fue contrabandeado fuera de EE. UU. "para ser utilizado por Nicolás Maduro y sus secuaces".

"Que esta incautación envíe un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer en el horizonte", dijo Matthew Axelrod, Secretario Adjunto de Cumplimiento de Exportaciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Respuesta del Gobierno

Funcionarios de EE. UU. dijeron que la incautación, que fue reportada por primera vez por CNN, se llevó a cabo trabajando en estrecha colaboración con la República Dominicana.

El gobierno venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

"Este es un paso importante para asegurar que Maduro continúe sintiendo las consecuencias de su mala gestión de Venezuela", dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Una amplia gama de fuentes independientes ha demostrado que Maduro y sus representantes "han manipulado los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, reclamado falsamente la victoria y llevado a cabo una represión generalizada para mantenerse en el poder por la fuerza", agregó el portavoz.

Una investigación del Departamento de Justicia mostró que a fines de 2022 y principios de 2023 "personas afiliadas a Maduro presuntamente utilizaron una empresa ficticia con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal de la aeronave Dassault Falcon 900EX".

El avión fue entonces exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe el año pasado y desde entonces ha volado hacia y desde una base militar venezolana y ha sido utilizado "en beneficio de Maduro y sus representantes, incluido para transportar a Maduro en visitas a otros países", informó el Departamento de Justicia.