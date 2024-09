Un sospechoso dispara contra el consulado israelí en Múnich

Un hombre armado fue tiroteado y gravemente herido en un tiroteo con la Policía de Múnich en una zona cercana al consulado israelí, según declaraciones de las autoridades.

La policía de Múnich dijo que los oficiales estaban operando en el Centro de Documentación de Múnich para la Historia del Nacional Socialismo en la zona de Karolinenlatz, junto al consulado, cuando los oficiales abrieron fuego contra una "persona sospechosa" armada con un rifle. El sospechoso resultó herido y más tarde murió a causa de sus heridas.

Según Reuters, más tarde el jueves, el pistolero fue identificado como un joven de 18 años de nacionalidad austriaca, que se cree era residente de Austria, informó un portavoz de la policía de la ciudad del sur de Alemania a los periodistas.

Un helicóptero y una importante presencia policial fueron movilizados a la zona, pero las autoridades no vieron indicaciones de otros sospechosos relacionados con sus operaciones. La policía advirtió sobre interrupciones en el tráfico y la ciudad mientras las operaciones, la recopilación de pruebas y las investigaciones continuaban.

52º aniversario

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que el consulado había sido cerrado para una ceremonia conmemorativa del 52º aniversario de la Masacre de Múnich de 1972, en la cual 11 atletas israelíes fueron asesinados por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos. Ningún trabajador del consulado resultó herido en el incidente del jueves.

El embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor, dijo que el ataque ocurrió en el mismo día que la Masacre de Múnich, pero el jueves, valientes policías detuvieron al atacante a tiempo y evitaron que algo peor ocurriera. Nuestro agradecimiento va para los servicios de emergencia en Múnich.

"Las víctimas de 1972 supuestamente iban a ser recordadas hoy, pero esta conmemoración ha sido cancelada", dijo Prosor en redes sociales. "Tanto alemanes como israelíes son afectados por el terror, así que debemos luchar contra el terror juntos."

La Cónsul General de Israel en el sur de Alemania, Talya Lador, dijo en una declaración en redes sociales que el evento mostró el peligro del creciente antisemitismo.

"Es importante que el público en general eleve su voz en contra," dijo Lador.

El presidente Isaac Herzog habló con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, quienes condenaron el "ataque terrorista" cerca del consulado de Múnich.

"En el día en que nuestros hermanos y hermanas en Múnich estaban listos para unirse en recuerdo de nuestros valientes atletas asesinados por terroristas hace 52 años, un terrorista lleno de odio vino y una vez más intentó asesinar a personas inocentes," dijo Herzog en redes sociales. "Juntos resistimos fuertes ante el terror. Juntos, superaremos esto." El presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania, Josef Schuster, dijo que aún no se sabía mucho sobre el trasfondo del incidente, pero lo que se sabía era impactante. El consejo instó a los residentes a mantenerse a salvo.