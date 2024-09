¿Guerra más allá de Ucrania? Rumanía y Letonia informan que drones rusos violan el espacio aéreo

Rumanía y Letonia, ambos partidarios de Ucrania en su guerra de 2 años y medio con Rusia, estaban investigando el domingo casos de drones rusos derribados después de violar su espacio aéreo, según autoridades de ambos países.

Las unidades de defensa aérea de Ucrania destruyeron 15 de los 23 drones de ataque y un misil aire-tierra lanzado por Rusia durante la noche, dijo la fuerza aérea de Ucrania el domingo.

Rumanía, miembro de la OTAN, comparte una frontera de 650 km (400 millas) con Ucrania y ha tenido fragmentos de drones rusos que han vagado repetidamente en su territorio durante el último año.

A lo largo del río Danubio, el territorio rumano se encuentra a pocos cientos de metros de puertos fluviales ucranianos que han sido golpeados repetidamente.

En Letonia, el presidente Edgars Rinkevics publicó en la plataforma de redes sociales X que un dron militar ruso se estrelló en la parte oriental del país, que en algún momento formó parte de la Unión Soviética. Un helicóptero de la Guardia Fronteriza letona despega cerca de la frontera entre Letonia y Rusia, cerca de Lidumnieki, Letonia, 8 de agosto de 2023. (credit: REUTERS/INTS KALNINS)

"Hay una investigación en curso. Estamos en contacto cercano con nuestros aliados," escribió Rinkevics. "El número de incidentes de este tipo está aumentando a lo largo del flanco oriental de la OTAN y debemos abordarlos de manera colectiva."

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, también escribiendo en X, describió los incidentes como "un recordatorio contundente de que las acciones agresivas de Rusia se extienden más allá de Ucrania" y pidió el máximo apoyo de los aliados de Ucrania en el conflicto.

El ministerio de Defensa rumano dijo que "el sistema de supervisión por radar identificó y rastreó la trayectoria de un dron que ingresó al espacio aéreo nacional y luego salió hacia Ucrania."

Monitoreando el ataque

Rumania desplegó dos aviones de combate F-16 para monitorear el ataque. Se advirtió a los residentes de los condados del sureste de Rumania, Tulcea y Constanta, que se resguardaran.

"De acuerdo con los datos existentes, se identificó la posibilidad de una zona de impacto en territorio nacional en una zona deshabitada cerca del pueblo de Periprava," agregó el ministerio.

El personal del ministerio estaba buscando en la zona.

Los legisladores aún no han aprobado legislación que permita a Rumanía derribar drones que invaden el espacio aéreo del país en tiempo de paz, con planes de hacerlo en la actual sesión legislativa.

"No hubo problemas graves sobre el terreno", dijo el primer ministro rumano Marcel Ciolacu a los periodistas el domingo después de consultar con el ministro de defensa.

"Los ataques continuarán. Eso es todo, tenemos una guerra en la frontera".