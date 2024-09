Fallece James Earl Jones, la icónica voz de Darth Vader, a los 93 años

El actor estadounidense James Earl Jones, una imponente presencia en el escenario y en la pantalla que superó un tartamudeo infantil para desarrollar una voz estentórea reconocida en todo el mundo como el villano intergaláctico Darth Vader, falleció el lunes a la edad de 93 años, anunció su agente.

Jones, quien padecía de diabetes desde hace mucho tiempo, falleció en su casa rodeado de miembros de su familia, según el agente Barry McPherson. No se proporcionó la causa de la muerte.

Jones tuvo una gran presencia física en el escenario y en la televisión, así como en películas, pero habría sido una estrella incluso si su rostro nunca fuera visto porque su voz tenía una carrera propia. La profundidad resonante podía comandar instantáneamente respeto, como con el sabio padre Mufasa en El Rey León y muchos roles de Shakespeare, o infundir temor como el asfixiante Vader en las películas de "Star Wars".

Jones rió cuando un entrevistador de la BBC le preguntó si resentía estar tan estrechamente ligado a Darth Vader, un papel que solo requería su voz para unas pocas líneas mientras otro actor hacía el trabajo en pantalla con el traje.

"Amo ser parte de todo ese mito, de todo ese culto", dijo, agregando que estaba contento de complacer a los fanáticos que pedían una recitación de su línea "Yo soy tu padre".

James Earl Jones sostiene los dos premios Emmy que ganó por Actor Principal Sobresaliente en una Serie Dramática por ''Gabriel's Fire'', y Actor Secundario Sobresaliente en una Miniserie o Especial por la película de TNT ''Heat Wave'' en Los Ángeles, 1991. (credit: REUTERS/Mircovich/File Photo)

Jones dijo que nunca ganó mucho dinero por el papel de Darth Vader, solo $9,000 por la primera película, y que lo consideraba simplemente un trabajo de efectos especiales. Ni siquiera pidió que lo incluyeran en los créditos de las dos primeras películas de "Star Wars".

Su larga lista de premios incluía Tonys por "The Great White Hope" en 1969 y "Fences" en 1987 en Broadway, y Emmys en 1991 por "Gabriel's Fire" y "Heat Wave" en televisión. También ganó un Grammy al mejor álbum de palabra hablada, "Great American Documents", en 1977.

Aunque nunca ganó un premio de la Academia en competencia, fue nominado como mejor actor por la versión fílmica de "The Great White Hope" y recibió un Oscar honorífico en 2011.

Comenzó su carrera cinematográfica interpretando al Teniente Luther Zogg en el clásico de Stanley Kubrick de 1964 "Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Posteriormente, los aclamados papeles cinematográficos incluyeron al novelista Terence Mann en "Campo de sueños" de 1989 y al pastor sudafricano Stephen Kumalo en "Llanto por la tierra amada" de 1995. También protagonizó películas como "Conan el Bárbaro", "Un príncipe en Nueva York", "El grupo de los cinco", "Matewan", "La caza del octubre rojo" y "Campo de sueños", entre otras.

Jones también se escuchó en docenas de comerciales de televisión y durante varios años CNN utilizó su autoritaria frase "Esto es CNN" para presentar sus noticieros.

El trasfondo de la leyenda de la actuación de voz

James Earl Jones nació el 17 de enero de 1931 en la pequeña comunidad de Arkabutla, Mississippi, en una familia con una mezcla étnica de irlandés, africano y cherokee.

Su padre, Robert Earl Jones, exboxeador convertido en actor, abandonó a la familia poco después. James fue criado por sus abuelos maternos, quienes le prohibieron ver a su padre, y los dos no se reunieron hasta que James se mudó a Nueva York en la década de 1950. Eventualmente aparecieron juntos en varias obras de teatro.

Jones tenía alrededor de 5 años cuando sus abuelos trasladaron a la familia de Mississippi a una granja en Michigan y fue alrededor de ese tiempo que dejó de hablar debido a su tartamudez.

Estuvo mayormente en silencio durante una década hasta que una estrategia de su profesor de inglés de la secundaria lo hizo hablar. El profesor hizo que Jones recitara a la clase un poema que dijo que había escrito para demostrar que estaba lo suficientemente familiarizado con él como para ser el autor.

Aunque después de eso dijo que aún tenía que elegir sus palabras con cuidado, Jones aprendió a controlar su tartamudez y se interesó en la actuación.

Después de estudiar teatro en la Universidad de Michigan, se mudó a Nueva York, donde sus actuaciones teatrales atrajeron cada vez más la atención crítica y elogios.

Su papel revelador en Broadway fue "The Great White Hope", interpretando a un personaje basado en el campeón de peso pesado negro Jack Johnson. La obra examinaba el racismo a través del mundo del boxeo y los críticos elogiaron la actuación de Jones.

Una atracción teatral popular durante décadas, sus papeles principales en Shakespeare incluyeron Hamlet, Macbeth, King Lear y Otelo. También tuvo una notable interpretación del cantante-actor-activista Paul Robeson en Broadway en 1977 y del autor Alex Haley en la miniserie de televisión "Raíces: La próxima generación".

"Era capaz de pasar en segundos de la ingenuidad infantil a una furia casi bíblica y de alguna manera sugerir todas las gradaciones intermedias", escribió el Washington Post en una reseña de "Fences" en 1987.

La primera esposa de Jones fue Julienne Marie Hendricks, una de sus compañeras de reparto en "Othello". Earl y su segunda esposa, la actriz Cecilia Hart, quien falleció en 2016, tuvieron un hijo, Flynn Earl Jones.