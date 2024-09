Los votantes judíos prefieren a Kamala Harris sobre Donald Trump 68% a 25%, muestra encuesta

Los judíos estadounidenses planean votar por la vicepresidenta Kamala Harris por un amplio margen, según una nueva encuesta de un grupo demócrata judío.

La encuesta también encontró que el 87% de los votantes judíos estadounidenses apoyan los esfuerzos de la administración de Biden para alcanzar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas que liberaría a los rehenes israelíes en Gaza.

La encuesta, publicada el lunes por el Consejo Demócrata Judío de América, muestra que el 68% de los votantes judíos planean votar por Harris, la nominada demócrata, y el 25% planean votar por Donald Trump, el ex presidente y nominado republicano.

La encuesta indica que una temporada volátil de campañas, incluidos intercambios acalorados sobre qué partido es peor para los judíos estadounidenses, apenas ha movido al electorado judío. También sugiere que los extensos esfuerzos republicanos para atraer a un mayor número de votantes judíos después del 7 de octubre no han movido significativamente la balanza.

La encuesta muestra que los votantes judíos favorecen al candidato demócrata en números ligeramente mayores que en abril, cuando el presidente Joe Biden era el candidato presumido. Esa encuesta, realizada por el Instituto de Electorado Judío afiliado a la JDCA, en colaboración con la misma compañía, GBAO, mostró a Biden superando a Trump 64%-24% entre los votantes judíos. La ventaja del 4% de Harris sobre Biden apenas supera el margen de error de 3.5 puntos porcentuales para ambas encuestas. El candidato REPUBLICANO A LA PRESIDENCIA y ex presidente estadounidense Donald Trump asiste a un mitin de campaña en Carolina del Norte, la semana pasada. El régimen de Teherán está especialmente alarmado ante la perspectiva del regreso de Trump a la Casa Blanca, afirma el escritor. (credit: Jonathan Drake/Reuters)

Los demócratas han comandado mayorías entre los votantes judíos durante décadas, al menos en niveles superiores a mediados de los 60, en muchos casos superando el 70%. En 2020, una encuesta realizada por la Coalición Judía Republicana encontró que los judíos votaron por Biden sobre Trump en una proporción de aproximadamente 60% a 30%. Una encuesta el mismo año realizada por el grupo liberal J Street encontró un desglose notablemente diferente: 77% a 21%.

La encuesta del lunes encontró que Harris también lo hace mejor que Biden cuando se les pide a los encuestados que elijan entre ella y Trump, excluyendo a candidatos de terceros partidos como Jill Stein y Cornel West de la ecuación. Ella obtuvo un 72% frente al 25% de Trump, mientras que Biden obtuvo un 67% frente al 26% de Trump. El candidato de tercer partido más destacado, Robert F. Kennedy Jr., recientemente suspendió su campaña y respaldó a Trump.

A nivel nacional, las encuestas indican que la carrera está reñida, con menos de dos meses para el Día de las Elecciones.

Operaciones de alcance judío

Ambos partidos han lanzado operaciones de alcance judío, y ambos han intensificado los ataques contra el otro partido acusándolos de estar a merced de antisemitas a medida que se acerca la elección del 5 de noviembre. Un anuncio del JDCA la semana pasada vinculó a Trump con Adolf Hitler. Trump, dirigiéndose a la Coalición Judía Republicana la semana pasada, dijo a su audiencia que "nunca sobrevivirán" si Harris es elegida.

El ir y venir fue parte de una temporada de retórica intensamente cargada; durante su convención en agosto, los Demócratas dijeron directamente que Trump es un antisemita, escalando desde su afirmación anterior de que él permite el antisemitismo. Las afirmaciones de Trump de que cualquier judío que vote por Demócratas está mentalmente inestable se han vuelto una ocurrencia frecuente.

Los Republicanos vieron una oportunidad este año de obtener ganancias entre los judíos, desde hace tiempo un objetivo del partido, ya que muchos judíos que se identificaban como progresistas se han sentido alienados por la reacción del 7 de octubre y la guerra entre Israel y Hamas entre personas que creían que eran sus aliados ideológicos. Y a medida que las protestas pro-palestinas y anti-Israel se han extendido por los campus universitarios, vistos por los Republicanos como baluartes progresistas, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos liderada por los Republicanos lanzó múltiples investigaciones sobre denuncias de antisemitismo en las universidades.

La guerra que lanzó Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre ha moldeado la forma en que ambas partes hacen campaña entre los judíos. Los demócratas han tratado de tranquilizar a sus tradicionales votantes judíos con garantías de que el partido no se está alejando de Israel, así como a progresistas y árabo-americanos que desean que el partido reduzca su apoyo a Israel.

En sus respectivas convenciones, ambos partidos presentaron a familias de rehenes israelíes detenidos por Hamas. Los demócratas resistieron las demandas de algunos progresistas para incluir también una voz pro-palestina.

La encuesta encontró que Israel ocupaba el noveno lugar cuando se presentaba a los encuestados una serie de problemas y se les pedía elegir sus dos principales, una posición típica en encuestas de décadas pasadas y aparentemente inalterada por la guerra. No obstante, el 75% de los encuestados dijeron sentirse vinculados a Israel, con un 43% diciendo que estaban muy vinculados y un 32% diciendo que estaban algo vinculados.

El tema de mayor rango que mencionaron los encuestados en esta encuesta fue el futuro de la democracia. El segundo tema más mencionado fueron los derechos al aborto, tras la revocación en 2022 de las protecciones federales al aborto por parte de la mayoría conservadora de la Corte Suprema.

El antisemitismo fue clasificado en quinto lugar entre los encuestados, empatado con la seguridad nacional y la política exterior. Al preguntarles si estaban preocupados por el antisemitismo, el 91% dijo que sí, dentro del margen de error del 93% que dijo estar preocupado en abril. Del 91%, el 66% dijo estar muy preocupado y el 25% dijo estar algo preocupado.

La encuesta también muestra que los judíos están altamente motivados para votar: el 82% de los encuestados se calificaron con un 10 en una escala de motivación del uno al diez, considerablemente más alto que el 66% de participación general en 2020, que ya era relativamente alto para los votantes de EE. UU. Ese factor, junto con la presencia de comunidades judías importantes en estados clave como Pennsylvania, Michigan, Nevada, Arizona y Carolina del Norte, ha llevado a ambos partidos a prestar mucha atención a los votantes judíos.

La encuesta realizada por GBAO, una empresa que encuesta para grupos liberales y afiliados al Partido Demócrata, contactó a 800 votantes entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre a través de mensajes de texto a web, un sistema en el que los posibles encuestados son contactados por mensaje de texto y luego dirigidos a una encuesta en línea.