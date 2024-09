Harris y Trump chocan sobre Israel; Trump asegura que Israel depende de él

Casi una hora en el debate presidencial del martes por la noche, los moderadores del debate David Muir y Lindsey Davis preguntaron a la vicepresidenta Kamala Harris y al expresidente Donald Trump cómo podrían romper el estancamiento y llegar a un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Harris respondió primero, diciendo: "Entendamos cómo llegamos aquí. El 7 de octubre, Hamás, una organización terrorista, masacró a 1,200 israelíes, muchos de ellos jóvenes, que simplemente asistían a un concierto. Mujeres fueron violadas horriblemente".

"Y entonces absolutamente dije en ese momento, lo digo ahora, Israel tiene derecho a defenderse. Lo haríamos", dijo. "Cómo lo hace importa, porque también es cierto que demasiados palestinos inocentes han sido asesinados; niños, madres. Lo que sabemos es que esta guerra debe terminar. Debe terminar de inmediato".

La forma en que terminará es que necesitamos un acuerdo de alto el fuego y necesitamos liberar a los rehenes, dijo, repitiendo "Continuaremos trabajando día y noche".

Nuevamente, similar a su discurso de aceptación de nominación en el DNC, Harris dijo: "Debemos trazar un curso para una solución de dos estados, y en esa solución, debe haber seguridad para el pueblo y el estado de Israel y una medida igual para los palestinos". El candidato presidencial republicano, el ex presidente estadounidense Donald Trump, gesticula mientras habla durante un debate presidencial con la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, organizado por ABC en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el 10 (credit: REUTERS/BRIAN SNYDER)

"Pero lo que siempre les aseguraré, siempre le daré a Israel la capacidad de defenderse, en particular, en lo que respecta a Irán y cualquier amenaza que Irán y sus secuaces representen para Israel", dijo Harris. "Pero debemos tener una solución de dos estados, donde podamos reconstruir Gaza, donde los palestinos tengan seguridad, autodeterminación y la dignidad que tan merecidamente merecen".

Cuando llegó el turno de Trump para responder la pregunta sobre Israel, comenzó hablando de Rusia, diciendo que el presidente Putin nunca hubiera entrado en Ucrania si él fuera presidente.

Luego, Trump repitió una afirmación que hizo la semana pasada al dirigirse a la Coalición Judía Republicana, que Israel no existiría bajo Harris.

"Pero cuando menciona a Israel, de repente, odia a Israel. Ni siquiera quiso reunirse con Netanyahu cuando fue al Congreso a dar un discurso muy importante. Se negó a estar allí porque estaba en una fiesta de su hermandad. Se fue a la fiesta de su hermandad", dijo Trump. "Ella odia a Israel. Si ella es presidenta, creo que Israel no existirá en dos años a partir de ahora, y he sido bastante bueno en predicciones".

Mientras el micrófono de Harris estaba apagado, se podía ver que decía en voz baja, "Oh, vamos", mientras Trump decía esto.

"Espero estar equivocado en eso, ella odia a Israel", dijo Trump. "Al mismo tiempo, de su manera, ella odia a la población árabe, porque todo el lugar va a explotar. Árabes, judíos, Israel, Israel desaparecerá. Nunca debería haber ocurrido. Irán estaba quebrado bajo Donald Trump. Ahora, Irán tiene $300 mil millones porque levantaron todas las sanciones que yo tenía. Irán no tenía dinero para Hamas o Hezbolá o cualquiera de las 28 esferas diferentes del terror. Y son esferas del terror, un terror horrible."

Trump sobre Irán

Estaban en la quiebra, ahora son una nación rica, dijo Trump sobre Irán, y ahora lo que están haciendo es esparcir ese dinero.

"Mira lo que está pasando con los hutíes y Yemen. Mira lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Esto nunca habría sucedido", dijo. "Lo resolveré rápido y obtendré que se termine la guerra con Ucrania y Rusia si soy presidente electo, lo lograré antes de incluso asumir la presidencia".

Harris, en una refutación, llamó falsas las afirmaciones de Trump.

"He apoyado a Israel y al pueblo israelí durante toda mi carrera y vida. Él lo sabe", dijo Harris. "Él está tratando de, nuevamente, dividir y distraer de la realidad, que es muy conocida, que Donald Trump es débil y está equivocado en seguridad nacional y política exterior".

El debate generó una amplia gama de reacciones circulando en las redes sociales.

En el mundo de los grupos políticos judíos, Harris recibió mucho apoyo y favor después del debate presidencial. "La respuesta de la vicepresidenta sobre Israel/Gaza fue acertada", escribió la directora general del Consejo Judío de Asuntos Públicos, Amy Spitalnick, en X, anteriormente Twitter.

"Kamala Harris acaba de reafirmar su apoyo a Israel y su derecho a defenderse contra Irán y sus aliados. Ella 'siempre dará a Israel el derecho a defenderse,'" publicó Halie Soifer, CEO de la Coalición Democrática Judía de América en X.

“Trump no expresó ninguna posición sobre Israel. Solo vacío alarde, ira y mentiras. Eso es todo. Esa es su política,” dijo ella.

La JDCA dijo desde su cuenta oficial en X, “Acabamos de ver por qué el 72% de los votantes judíos apoyan a Kamala Harris. Este debate fue el contraste más marcado entre dos candidatos en nuestra historia. Trump sonaba como nuestro tío loco. Harris sonaba como nuestra próxima presidenta.”

En contraste, la Coalición Judía Republicana criticó el desempeño de Harris en el debate.

“Kamala Harris y Joe Biden han debilitado la relación entre EE. UU. e Israel a niveles sin precedentes. Forzar una solución de dos estados en Israel ahora – después del 7 de octubre – sería una recompensa para los terroristas,” posteó la RJC desde su cuenta oficial en X. “Sería un desastre total como Comandante en Jefe.”

La RJCA también comentó sobre la ausencia de Harris en el discurso del Primer Ministro Benjamin Netanyahu en el Congreso para asistir a un almuerzo de hermandad: “Una vergüenza total,” dijo la RJC.

El compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, se expresó en X para mostrar su apoyo a Harris y lanzar una pulla a Trump, escribiendo: "Kamala Harris está acostumbrada a enfrentarse a depredadores, estafadores y títeres corporativos. Ahora que lo pienso, el debate de esta noche no es diferente".

Por otro lado, en el lado republicano, el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, publicó en X afirmando que la presidencia de Harris llevaría a una tercera guerra mundial.

"El presidente Trump tiene razón: lo que está en nuestro mejor interés es que se detenga el derramamiento de sangre. La incompetencia de Kamala Harris nos llevará a la Tercera Guerra Mundial", escribió Vance.