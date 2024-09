Soldado francés-israelí acusado de crímenes de guerra es exonerado en Francia

Los fiscales en Francia han desestimado una denuncia presentada contra un soldado franco-israelí, la cual alegaba que cometió crímenes de tortura y barbarie durante la guerra debido a su trato hacia prisioneros palestinos, según un informe del martes del Middle East Eye citando a Agence France-Presse (AFP).

Según el informe, la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia (PNAT) cerró el caso de la denuncia el pasado lunes debido a falta de pruebas suficientes.

La denuncia, presentada por tres ONG, se debió a un video compartido en redes sociales en marzo pasado, que el soldado publicó. El video mostraba a soldados israelíes sacando a soldados palestinos de un camión vestidos con monos blancos y vendados en los ojos.

Además, en el video se podía escuchar a la persona que lo filmaba insultando a los prisioneros en francés.

Algunos de los insultos hablados en francés que fueron dirigidos hacia los prisioneros incluían "Hijos de p**a" y "Cálmense, hijos de p**a".

Después de que el video fue compartido, tres ONGs, la Asociación Belga Movimiento 30 de marzo, la Justicia Francesa y Derechos sin Fronteras (JDSF) y la Unión Al Jaliya de Asociación Palestina en Francia, presentaron una queja de que el video representaba crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, la queja fue desestimada porque, según la fuente judicial citada en el informe, los hechos estaban "insuficientemente caracterizados" y las pruebas de apoyo eran "insuficientes para establecer la existencia de posibles actos materiales de complicidad".

The #March30Movement is profoundly shocked by the French National Anti-Terrorist Prosecutor's Office (Pnat) decision to dismiss our complaint against Yoel Ohnona, author of the infamous torture-boasting video.