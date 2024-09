Terremoto de magnitud 6.5 sacude la costa de Columbia Británica (Canadá)

Un terremoto de magnitud 6.5 golpeó frente a la ciudad costera de Port McNeill, en Columbia Británica, Canadá, el domingo, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

El epicentro del terremoto en el Océano Pacífico se encontraba a una profundidad de 10 km (6.2 millas) bajo el lecho marino, agregó el USGS.

El Centro Nacional de Tsunamis de Estados Unidos no emitió una advertencia de tsunami después del terremoto.

No se reportaron daños por el terremoto, y no se esperaba que los siguieran en su secuela, según un informe de CTV News Vancouver.

A 6.6 magnitude #earthquake occured at 268 km SSW of Kitimat, Canada. See the full report at: https://t.co/Nj5RhJwQuj pic.twitter.com/kqnqG2XRY7